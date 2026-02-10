Getty Images Sport
Thomas Frank räumt ein, dass Tottenham sich in einer „verzweifelten“ Lage befindet, und gibt düstere Neuigkeiten zu den Verletzungen von Dejan Kulusevski und Destiny Udogie bekannt.
Der Druck erreicht seinen Siedepunkt, während die Siegesserie weitergeht.
Die Stimmung im Tottenham Hotspur Stadium hat sich verschlechtert, da die heimische Saison des Vereins einen kritischen Punkt erreicht hat. Die Spurs hatten einen miserablen Start ins Jahr 2026, konnten in sieben Spielen keinen einzigen Sieg in der Premier League verbuchen und rutschten auf den 15. Tabellenplatz ab. Nach einer demoralisierenden 0:2-Niederlage gegen Manchester United liegt die Londoner Mannschaft nun nur noch sechs Punkte über der Abstiegszone, eine Situation, die zu Beginn der Saison noch undenkbar schien.
Zwar hat die Form in Europa vorübergehend für eine Atempause gesorgt, doch der Druck auf Trainer Frank ist nun enorm. Die Fans haben begonnen, ihrer Frustration offen Ausdruck zu verleihen, und nach jedem sieglosen Wochenende werden die Rufe nach einem Führungswechsel immer lauter. Die Mannschaft wirkt ohne Selbstvertrauen und defensive Stabilität, und angesichts des bevorstehenden schwierigen Spielplans ist die Aussicht, in einen echten Abstiegskampf verwickelt zu werden, nicht mehr nur eine Randtheorie, sondern eine akute Gefahr. Der Besuch von Newcastle am Dienstag wird als ein Spiel angesehen, das der Trainer, der zunehmend um seinen Job kämpft, unbedingt gewinnen muss.
Frank ist „verzweifelt“ auf den Sieg aus.
Vor den Medien wurde Frank gefragt, ob seine Mannschaft nun offiziell in den Abstiegskampf verwickelt sei. Er antwortete mit einer bemerkenswert offenen Einschätzung der mentalen Verfassung des Vereins.
„Es besteht kein Zweifel, dass wir verzweifelt versuchen, Spiele zu gewinnen. Verzweifelt“, sagte er. „Und ich konzentriere mich auf Newcastle morgen. Das ist eine großartige Gelegenheit für uns gegen eine gute Mannschaft. Das ist das Wichtigste. Können wir morgen drei Punkte holen? Das wäre sehr gut. Und dann können wir von dort aus weiter aufsteigen und nach vorne schauen. Das ist es, was wir tun müssen. Und das ist das Hauptaugenmerk.“
Auf seine Verwendung des Wortes „verzweifelt“ angesprochen, fügte Frank hinzu: „Ich hätte es vielleicht anders formulieren können. Aber ich denke, es gibt etwas, das sollte dieses Gefühl sein. Es sollte dieses Gefühl sein, wenn wir nicht genug gewonnen haben. So wie ich arbeite – wir sind alle unterschiedlich –, ist es so: Wenn man nicht genug gewonnen hat, dann tut man alles, was man kann, und man tut sogar noch ein bisschen mehr, man arbeitet ein bisschen härter, man weiß einfach, dass das der Weg aus einer schwierigen Situation ist. Das erwarte ich von den Spielern, und ich glaube, genau das sehe ich auch bei den Spielern. Ich finde, sie laufen sehr viel, und deshalb ärgert es mich so, dass wir aus dem Spiel gegen United nichts mitnehmen konnten, denn es wären fünf Spiele gewesen, und ich bin überzeugt, dass wir bei 11 gegen 11 etwas daraus hätten machen können.“
Verletzungen von Udogie und Kulusevski
Der von Frank vorgelegte medizinische Bericht verstärkte die düstere Stimmung rund um den Verein nur noch. Er bestätigte, dass der italienische Linksverteidiger Destiny Udogie der neueste Schlüsselspieler ist, der sich zu den bereits verletzten James Maddison, Pedro Porro, Richarlison und Ben Davies gesellt. Frank erläuterte die Diagnose und die besorgniserregenden Aussichten für den langfristig verletzten Dejan Kulusevski.
„Ja, leider hat Destiny eine Oberschenkelverletzung. Er fällt für die nächsten vier bis fünf Wochen aus“, fügte er hinzu. „Natürlich ist es ein fortlaufender Prozess, ihn jeden Tag robuster zu machen. Es ist also ein langfristiger Prozess. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen, wie Krafttraining, Regeneration, Training, Management, Spielbelastung und all das. “
Er fügte hinzu: „Kevin [Danso] hat sich mit dem Facharzt getroffen und es geht voran. Es wird noch Wochen dauern, bis er wieder einsatzbereit ist. [Kulusevski] hat Ende dieser Woche einen weiteren Termin, bei dem wir mehr erfahren werden, aber natürlich ist es ein Zeichen dafür, dass er nicht morgen wieder in den Kader der Champions League zurückkehren wird.“
Frank verteidigt Romero und bestätigt Spences Rückkehr
In einer seltenen positiven Nachricht bestätigte Frank, dass Djed Spence sich von einer Wadenverletzung erholt hat und nun bereit ist, die Lücke zu füllen, die Udogie und der gesperrte Cristian Romero hinterlassen haben. Frank verbrachte einen Großteil der Pressekonferenz damit, seinen Kapitän zu verteidigen, der nach seiner roten Karte gegen United nun seine Sperre antritt.
Er fügte hinzu: „Wir verlieren morgen zwei Spieler [Romero und Udogie], aber Djed Spence ist zurück“, sagte er. „Und ich denke, [Radu] Dragusin wird gut aussehen, wenn er zurückkommt. Ich weiß also, dass wir auch morgen eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft aufstellen werden. Und dann sollte es hoffentlich noch ein bisschen mehr geben, das für die Mannschaft zurückkommt.“
Auf die Frage, ob Romero nach seiner letzten Roten Karte und seiner öffentlichen Kritik am Verein vor einigen Tagen noch als Führungsspieler angesehen werden kann, antwortete er: „Ich denke, er ist ein Führungsspieler. Ich habe es schon einmal gesagt: Er ist ein junger Führungsspieler. Er lernt also jeden Tag dazu. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich erinnere mich, dass ich mit 30 Jahren dachte, ich wäre der Größte. Ich war weit davon entfernt, das Niveau zu erreichen, das ich heute in Bezug auf Führungsqualitäten und Verständnis habe.
Und wenn man einen Spieler hat, der mit so viel Leidenschaft und Aggressivität spielt, dann können solche Dinge manchmal passieren. Das heißt nicht, dass er nicht daraus lernen sollte. Natürlich muss er daraus lernen, um sich weiterzuentwickeln.“
