Thomas Frank räumt ein, dass Tottenham sich in einer „verzweifelten“ Lage befindet, und gibt düstere Neuigkeiten zu den Verletzungen von Dejan Kulusevski und Destiny Udogie bekannt.

Vor den Medien wurde Frank gefragt, ob seine Mannschaft nun offiziell in den Abstiegskampf verwickelt sei. Er antwortete mit einer bemerkenswert offenen Einschätzung der mentalen Verfassung des Vereins.

„Es besteht kein Zweifel, dass wir verzweifelt versuchen, Spiele zu gewinnen. Verzweifelt“, sagte er. „Und ich konzentriere mich auf Newcastle morgen. Das ist eine großartige Gelegenheit für uns gegen eine gute Mannschaft. Das ist das Wichtigste. Können wir morgen drei Punkte holen? Das wäre sehr gut. Und dann können wir von dort aus weiter aufsteigen und nach vorne schauen. Das ist es, was wir tun müssen. Und das ist das Hauptaugenmerk.“

Auf seine Verwendung des Wortes „verzweifelt“ angesprochen, fügte Frank hinzu: „Ich hätte es vielleicht anders formulieren können. Aber ich denke, es gibt etwas, das sollte dieses Gefühl sein. Es sollte dieses Gefühl sein, wenn wir nicht genug gewonnen haben. So wie ich arbeite – wir sind alle unterschiedlich –, ist es so: Wenn man nicht genug gewonnen hat, dann tut man alles, was man kann, und man tut sogar noch ein bisschen mehr, man arbeitet ein bisschen härter, man weiß einfach, dass das der Weg aus einer schwierigen Situation ist. Das erwarte ich von den Spielern, und ich glaube, genau das sehe ich auch bei den Spielern. Ich finde, sie laufen sehr viel, und deshalb ärgert es mich so, dass wir aus dem Spiel gegen United nichts mitnehmen konnten, denn es wären fünf Spiele gewesen, und ich bin überzeugt, dass wir bei 11 gegen 11 etwas daraus hätten machen können.“

