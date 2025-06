Tennis heute live: Wer zeigt / überträgt Alexander Bublik vs. Daniil Medvedev (Finale ATP Turnier in Halle) heute im Live Stream und live im Free TV?

Im Finale des ATP-Turniers in Halle treffen heute Alexander Bublik und Daniil Medvedev aufeinander. GOAL verrät, wer das Match live überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 22. Juni, geht das Finale des ATP-Turniers in Halle über die Bühne. Im Endspiel der 32. Ausgabe des deutschen Rasenklassikers stehen sich Alexander Bublik und Daniil Medvedev gegenüber. Das Match startet in Halle nicht vor 15 Uhr.

Medvedev hatte sich im Halbfinale knapp gegen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev in drei Sätzen durchgesetzt. Zuvor konnte der Weltranglistenneunte Alex Michelsen, Quentin Halys und Daniel Altmaier aus dem Weg räumen.

Auf seinem Weg ins Finale gelang es Alexander Bublik, in der zweiten Runde die Nummer zwei der Welt, Jannik Sinner, aus dem Turnier zu werfen. Zudem schlug der Halle-Sieger von 2023 in diesem Jahr Alexandre Muller, Tomas Machac und zuletzt im Halbfinale Karen Khachanov.

Artikel wird unten fortgesetzt

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Finalduell in Halle live im TV und Livestream zeigt.