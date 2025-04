Nach einigen Scharmützeln vor dem Europa-League-Hinspiel macht ein Ex-Spieler der beiden Klubs nun klar, wen er favorisiert.

Abwehrspieler Rafael, der in seiner Karriere sowohl für Manchester United als auch für Olympique Lyon aufgelaufen ist, sieht im Duell seiner beiden Ex-Klubs die Red Devils aufgrund des Heimvorteils als Favorit, stellt ihnen ansonsten aber ein schwaches Zeugnis aus. United und OL bestreiten am Donnerstag im Old Trafford das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League, nachdem das erste Duell in Frankreich 2:2 endete.