Täuschte die Tendenz? Beim FC Bayern München könnte sich eine überraschende Entscheidung um einen Superstar anbahnen

Einem Bericht der Sport Bild zufolge machen sich an der Säbener Straße derzeit erste Zweifel breit, ob Neuer seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert und noch einmal ein Jahr dranhängt.

Ging die Tendenz dem Vernehmen nach zuletzt dazu, dass der bald 40-Jährige auch nächste Saison im Bayern-Tor stehen wird, beziffert der Bericht die Wahrscheinlichkeit dafür auf 50 Prozent. Es sei also völlig offen, ob Neuer verlängert oder sich vom FCB verabschiedet.

Gegenüber Bayerns Bossen soll sich der Keeper bisher noch nicht näher zu seinen Plänen geäußert haben. Neuer selbst habe die Entscheidungsmacht, der deutsche Rekordmeister würde den Routinier gerne halten. Klarheit könnte Ende März geschaffen werden: Laut Sport Bild sind während der Länderspielpause und damit auch rund um Neuers 40. Geburtstag Gespräche zwischen dem Verein und dem ehemaligen deutschen Nationaltorwart angedacht.

Im Falle eines Abschieds von Bayern wäre dann zu klären, ob Neuer seine Fußballschuhe an den Nagel hängt oder seine Karriere anderswo fortsetzt.