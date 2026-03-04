Beim FC Bayern München könnte sich eine überraschende Entscheidung zur Zukunft von Torhüter Manuel Neuer anbahnen.
Täuschte die Tendenz? Beim FC Bayern München könnte sich eine überraschende Entscheidung um einen Superstar anbahnen
Beim FC Bayern soll es erste Zweifel daran geben, ob Manuel Neuer verlängert
Einem Bericht der Sport Bild zufolge machen sich an der Säbener Straße derzeit erste Zweifel breit, ob Neuer seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert und noch einmal ein Jahr dranhängt.
Ging die Tendenz dem Vernehmen nach zuletzt dazu, dass der bald 40-Jährige auch nächste Saison im Bayern-Tor stehen wird, beziffert der Bericht die Wahrscheinlichkeit dafür auf 50 Prozent. Es sei also völlig offen, ob Neuer verlängert oder sich vom FCB verabschiedet.
Gegenüber Bayerns Bossen soll sich der Keeper bisher noch nicht näher zu seinen Plänen geäußert haben. Neuer selbst habe die Entscheidungsmacht, der deutsche Rekordmeister würde den Routinier gerne halten. Klarheit könnte Ende März geschaffen werden: Laut Sport Bild sind während der Länderspielpause und damit auch rund um Neuers 40. Geburtstag Gespräche zwischen dem Verein und dem ehemaligen deutschen Nationaltorwart angedacht.
Im Falle eines Abschieds von Bayern wäre dann zu klären, ob Neuer seine Fußballschuhe an den Nagel hängt oder seine Karriere anderswo fortsetzt.
Wer würde beim FC Bayern die Nachfolge von Manuel Neuer antreten?
Neuer, seit nunmehr fast 15 Jahren in München, ist bei Bayern weiterhin die unumstrittene Nummer eins. Weil er immer noch zu den besten Torhütern Europas gehört und sich die Träume von Marc-Andre ter Stegen von einem Stammplatz im DFB-Tor bei einem großen Turnier verletzungsbedingt immer deutlicher zerschlugen, wurde in den vergangenen Monaten hartnäckig über eine mögliche Rückkehr Neuers in die Nationalmannschaft zur WM im Sommer spekuliert. Der Weltmeister von 2014, der nach der EM 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten war, schloss das aber mehrfach kategorisch aus.
Sollte Bayern schon diesen Sommer einen Neuer-Nachfolger benötigen, läuft derzeit alles auf die aktuelle Nummer zwei Jonas Urbig hinaus. Den 22-Jährigen hatte der FCB Anfang 2025 vom 1. FC Köln geholt und seither behutsam im Schatten von Neuer aufgebaut. Vereinzelt erhält Urbig seither seine Einsätze, zuletzt war er dann aufgrund der verletzungsbedingten Zwangspause von Neuer mehrfach am Stück gefordert. In der laufenden Saison stand Urbig insgesamt bisher zehnmal im Kasten der Bayern.
Der schon seit 2023 und noch bis Saisonende an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel spiele in den Planungen der FCB-Verantwortlichen derweil trotz bis 2030 gültigen Vertrages keine Rolle, heißt es. Eine weitere Leihe an den VfB wird es nicht geben, eine feste Verpflichtung können sich die Stuttgarter voraussichtlich nicht leisten. Daher ist ein anderweitiger Verkauf Nübels derzeit wohl das wahrscheinlichste Szenario, vor allem aus der Premier League soll es Interesse geben.
