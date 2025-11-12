Tabu-Bruch beim BVB? Mega-Ausstiegsklausel für Schlüsselspieler im Gespräch

Nach Informationen der Sport Bild sind die Dortmunder Verantwortlichen dazu bereit, dem 23-Jährigen im Falle einer Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier eine von Spielerseite angeblich geforderte Ausstiegsklausel zu gewähren.

Grundsätzlich sind Klauseln solcher Art bei den Schwarzgelben eher weniger gerne gesehen, um bei transferpolitischen Fragen das Heft des Handelns nicht aus der Hand zu verlieren. Im speziellen Fall von Adeyemi würde man offenbar aber zustimmen, solange die Höhe der Ausstiegsklausel einen gewissen Wert nicht unterschreitet.

Dem Bericht zufolge muss die Exit-Option bei mindestens 80 Millionen Euro liegen - eine Summe, die die Dortmunder auch in offenen Verhandlungen mit anderen Vereinen für den Offensivspieler fordern könnten.