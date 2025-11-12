Der BVB erwägt für eine Vertragsverlängerung mit Karim Adeyemi offenbar einen Tabu-Bruch.
Tabu-Bruch beim BVB? Mega-Ausstiegsklausel für Schlüsselspieler im Gespräch
Unübliche Praxis beim BVB: Ausnahme für Karim Adeyemi?
Nach Informationen der Sport Bild sind die Dortmunder Verantwortlichen dazu bereit, dem 23-Jährigen im Falle einer Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier eine von Spielerseite angeblich geforderte Ausstiegsklausel zu gewähren.
Grundsätzlich sind Klauseln solcher Art bei den Schwarzgelben eher weniger gerne gesehen, um bei transferpolitischen Fragen das Heft des Handelns nicht aus der Hand zu verlieren. Im speziellen Fall von Adeyemi würde man offenbar aber zustimmen, solange die Höhe der Ausstiegsklausel einen gewissen Wert nicht unterschreitet.
Dem Bericht zufolge muss die Exit-Option bei mindestens 80 Millionen Euro liegen - eine Summe, die die Dortmunder auch in offenen Verhandlungen mit anderen Vereinen für den Offensivspieler fordern könnten.
- Getty Images
Adeyemi erteilte Napoli-Wechsel eine Absage
Das aktuelle Arbeitspapier des 23-Jährigen läuft zwar noch bis zum 30. Juni 2027, der BVB wolle allerdings "mit allen Mitteln" verhindern, mit ihm ohne Verlängerung ins letzte Vertragsjahr zu gehen.
Bereits im vergangenen Sommer hatte ein Abgang Adeyemis zur Debatte gestanden. Vereine aus der Serie A, namentlich unter anderem die SSC Neapel, zeigten Interesse an den Diensten des 23-Jährigen, einem Wechsel nach Italien erteilte er allerdings eine Absage. Stattdessen gilt es als großer Traum Adeyemis, irgendwann einmal in der Premier Premier zu spielen.
In der laufenden Spielzeit befindet sich der Nationalspieler in starker Form. In wettbewerbsübergreifend 14 Pflichtspielen steuerte er drei Treffer bei, darüber hinaus legte er drei weitere Tore auf.
Karim Adeyemi: Seine Leistungsdaten 25/26
Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 10 2 1 Champions League 3 1 2 DFB-Pokal 1 0 0