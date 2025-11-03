Der Italiener Maurizio Mariani ist trotz einer kürzlichen Suspendierung in seinem Heimatland von der UEFA zum Unparteiischen für den Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain ernannt worden.
Suspendierung wegen heftigen Fehlentscheidungen in seiner Heimat! Wirbel um Schiedsrichter-Ansetzung bei CL-Duell zwischen Bayern München und PSG
WAS IST PASSIERT?
Zusammen mit seinem Assistenten Daniele Bindoni war Mariani in den vergangenen Wochen in der Serie A für teilweise krasse Fehlentscheidungen mitverantwortlich. Nach einer katastrophalen Leistung beim Spitzenspiel zwischen dem SSC Neapel und Inter Mailand Ende Oktober wurde er von der Liga sogar suspendiert.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Dort hatte der 43-jährige Römer einen höchst umstrittenen Elfmeter für die Partenopei gepfiffen, nachdem Inter-Star Henrikh Mkhitaryan seinen Gegenspieler Giovanni di Lorenzo mit einem leichten Kontakt im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Mariani ließ zunächst weiterlaufen, wurde von Bindoni dann allerdings auf die Berührung hingewiesen und entschied auf Strafstoß. Der VAR griff nicht ein.
Die italienische Presse sprach von einem "Phantomelfmeter" und kritisierte, dass Mariani "mit Verzögerung pfiff und seine Meinung acht Sekunden später änderte". Gleichzeitig übersah das Gespann ein klares Handspiel von Neapels Alessandro Buongiorno im eigenen Strafraum.
Laut Corriere dello Sport soll Italiens Schiedsrichter-Boss Schiri-Boss Gianluca Rocchi über die Leistung Marianis äußerst ungehalten gewesen sein, weshalb es schließlich auch zur Suspendierung kam. Am vergangenen Wochenende durfte der 43-Jährige deshalb nur in der Serie B Virtus Entella gegen den FC Empoli pfeifen.
WIE GEHT ES WEITER?
Die Bayern treffen am Dienstagabend zum 4. Spieltag der Königsklasse auf dem amtierenden Titelträger Paris Saint-Germain. Beide Teams mussten bislang noch keinen einzigen Punktverlust hinnehmen und stehen mit neun Zählern nach drei Spielen entsprechend auf den Rängen eins und zwei der Tabelle.