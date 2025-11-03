Suspendierung wegen heftigen Fehlentscheidungen in seiner Heimat! Wirbel um Schiedsrichter-Ansetzung bei CL-Duell zwischen Bayern München und PSG

Dort hatte der 43-jährige Römer einen höchst umstrittenen Elfmeter für die Partenopei gepfiffen, nachdem Inter-Star Henrikh Mkhitaryan seinen Gegenspieler Giovanni di Lorenzo mit einem leichten Kontakt im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Mariani ließ zunächst weiterlaufen, wurde von Bindoni dann allerdings auf die Berührung hingewiesen und entschied auf Strafstoß. Der VAR griff nicht ein.

Die italienische Presse sprach von einem "Phantomelfmeter" und kritisierte, dass Mariani "mit Verzögerung pfiff und seine Meinung acht Sekunden später änderte". Gleichzeitig übersah das Gespann ein klares Handspiel von Neapels Alessandro Buongiorno im eigenen Strafraum.

Laut Corriere dello Sport soll Italiens Schiedsrichter-Boss Schiri-Boss Gianluca Rocchi über die Leistung Marianis äußerst ungehalten gewesen sein, weshalb es schließlich auch zur Suspendierung kam. Am vergangenen Wochenende durfte der 43-Jährige deshalb nur in der Serie B Virtus Entella gegen den FC Empoli pfeifen.