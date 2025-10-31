Der Berater von Alphonso Davies ist offenbar auf den FC Bayern zugekommen, um Unstimmigkeiten über die Lohnfortzahlungen für seinen nach wie vor verletzt fehlenden Klienten auszuräumen.
Streit um Gehalt? Zwischen dem FC Bayern und Alphonso Daves soll es um "sehr, sehr viel Geld" gehen
WAS IST PASSIERT?
Wie die Bild berichtet, gehe es dabei um "sehr, sehr viel Geld". Hintergrund ist die schwere Verletzung von Davies. Seit einem Ende März erlittenen Kreuzbandriss bei einem Spiel der kanadischen Nationalmannschaft fällt der 24-Jährige aus.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Kurz zuvor hatte sich Davies mit den Verantwortlichen der Bayern auf einen neuen Vertrag bis 2030 geeinigt. Dieser trat am 1. Juli des Jahres in Kraft und soll Davies die Lohnfortzahlung über mehrere Monate garantieren, während das alte Arbeitspapier die Bayern lediglich zu den gesetzlichen sechs Wochen Lohnfortzahlung verpflichtete.
Laut Bild gehe es in den Gesprächen zwischen Berater und Vereinsseite nun um die Lücke zwischen den sechs Wochen und dem offiziellen Inkrafttreten des neuen Kontrakts und dessen Bedingungen. Ein Ergebnis sei noch nicht erzielt worden. Davies soll nach seiner Vertragsverlängerung rund 15 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen.
- Getty
WIE GEHT ES WEITER?
Der Linksverteidiger, der im Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps für rund 14 Millionen Euro nach München gewechselt war, könnte in den kommenden Wochen sein Comeback beim deutschen Rekordmeister geben.
"Es schaut sehr gut aus. Die medizinische Abteilung und Alphonso Davies arbeiten im Moment sehr gut zusammen. Ich hatte erst gehofft, dass er Anfang Januar wieder dabei ist. Wie es jetzt aussieht, kann es sogar ein bisschen früher sein", sagte Trainer Vincent Kompany zuletzt: "Wenn es weiter so gut läuft, haben wir irgendwann im Dezember einen sehr, sehr fitten Alphonso Davies zurück. Wenn er im Dezember noch ein paar Spiele machen kann, dann haben alle wunderbar gearbeitet."