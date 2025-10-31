Streit um Gehalt? Zwischen dem FC Bayern und Alphonso Daves soll es um "sehr, sehr viel Geld" gehen

Kurz zuvor hatte sich Davies mit den Verantwortlichen der Bayern auf einen neuen Vertrag bis 2030 geeinigt. Dieser trat am 1. Juli des Jahres in Kraft und soll Davies die Lohnfortzahlung über mehrere Monate garantieren, während das alte Arbeitspapier die Bayern lediglich zu den gesetzlichen sechs Wochen Lohnfortzahlung verpflichtete.

Laut Bild gehe es in den Gesprächen zwischen Berater und Vereinsseite nun um die Lücke zwischen den sechs Wochen und dem offiziellen Inkrafttreten des neuen Kontrakts und dessen Bedingungen. Ein Ergebnis sei noch nicht erzielt worden. Davies soll nach seiner Vertragsverlängerung rund 15 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen.