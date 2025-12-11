Strafe nach Pyro-Show absichtlich in Kauf genommen? Ultras des FC Bayern München überlisten offenbar UEFA mit geheimem Plan

Da man wusste, dass die von der UEFA verhängte Bewährungsstrafe aus dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in der Vorsaison bei einem weiteren Vorfall zu einem Stadionverbot führen würde, sollten die Sanktionen eine Begegnung treffen, die ohnehin nur von geringer sportlicher Bedeutung ist - und zwar die Partie am kommenden CL-Spieltag gegen den belgischen Klub Union Saint-Gilloise.

Im Anschluss, so die Annahme, würden die Fans unbelastet in die wichtigen Duelle in der K.o.-Phase der Königsklasse gehen und könnten ihre Mannschaft dort wieder tatkräftig unterstützen. Dazu passt, dass nach Bild-Infos einige Ultras bereits versuchen sollen, sich für das Spiel gegen die Belgier Karten in anderen Stadionbereichen zu besorgen.

Unklar ist bislang noch, inwiefern die UEFA reagiert. Nach den Vorfällen gegen Leverkusen hatte der Verband den Münchnern eine Geldstrafe von 50.000 Euro auferlegt und die klare Drohung ausgesprochen, bei einem weiteren Vorfall die Fans auszuschließen. Theoretisch könnte die UEFA die Strafe aber auch ausweiten, da die Bayern-Ultras Wiederholungstäter sind.

Aktuell untersucht der Verband die Vorfälle und wird eine Entscheidung bezüglich einer möglichen Sanktion in absehbarer Zeit bekannt geben.