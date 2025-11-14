Steigt ein Transferduell mit dem FC Bayern? BVB will sich offenbar um riesiges Talent aus Belgien bemühen

Bayerns Werben um De Cat sei "das Tuschelthema der U17-WM", so der Bericht weiter. Bei der Endrunde in Katar war De Cat dabei bislang noch nicht dabei, weil das Supertalent zunächst für Anderlecht noch das Spitzenspiel in der Jupiler Pro League gegen den FC Brügge am Sonntag absolvieren sollte. Anderlecht gewann mit 1:0, De Cat zeigte dabei eine starke Leistung. Mittlerweile ist er nachgereist und soll am Freitag gegen Portugal in der Runde der letzten 32 Teams auflaufen.

De Cat spielt seit 2018 bei Anderlecht und steht beim Ex-Klub von Bayern-Trainer Vincent Kompany noch bis 2027 unter Vertrag. Der belgische Spitzenverein wolle "alles tun", um den Kontrakt des 1,92 Meter großen Juwels zu verlängern.