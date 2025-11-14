Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an dem belgischen Ausnahmetalent Nathan De Cat vom RSC Anderlecht. Das berichtet Sky.
Steigt ein Transferduell mit dem FC Bayern? BVB will sich offenbar um riesiges Talent aus Belgien bemühen
- IMAGO / Photo News
BVB-Boss Sebastian Kehl ist wohl Fan von Nathan De Cat
Demnach soll BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl "ein großer Fan des Spielers" sein und man beobachte den belgischen Junioren-Nationalspieler ganz genau. Allerdings ist man sich in Dortmund laut Sky bewusst, dass Bundesligarivale FC Bayern München ebenfalls ein Auge auf De Cat geworfen hat.
Die Bayern seien "konkret dran für den Sommer" und wollen den 17-Jährigen für die kommende Saison nach München lotsen, heißt es. Dort könnte er im zentralen Mittelfeld den Platz Leon Goretzkas einnehmen. Dessen Vertrag läuft 2026 aus und ein Verbleib darüber hinaus gilt aktuell als mindestens fraglich.
RSC Anderlecht will mit BVB- und Bayern-Kandidat verlängern
Bayerns Werben um De Cat sei "das Tuschelthema der U17-WM", so der Bericht weiter. Bei der Endrunde in Katar war De Cat dabei bislang noch nicht dabei, weil das Supertalent zunächst für Anderlecht noch das Spitzenspiel in der Jupiler Pro League gegen den FC Brügge am Sonntag absolvieren sollte. Anderlecht gewann mit 1:0, De Cat zeigte dabei eine starke Leistung. Mittlerweile ist er nachgereist und soll am Freitag gegen Portugal in der Runde der letzten 32 Teams auflaufen.
De Cat spielt seit 2018 bei Anderlecht und steht beim Ex-Klub von Bayern-Trainer Vincent Kompany noch bis 2027 unter Vertrag. Der belgische Spitzenverein wolle "alles tun", um den Kontrakt des 1,92 Meter großen Juwels zu verlängern.
- IMAGO / Photo News
Nathan De Cat debütierte bei Anderlecht mit 16 für die Profis
De Cat, der auch schon für Belgiens U18 und U19 aufgelaufen ist, debütierte im Februar in der Europa League gegen Fenerbahce für Anderlechts Profis. Damals war er 16 Jahre, sieben Monate und einen Tag alt. In der Liga lief er erstmals Anfang April für die erste Mannschaft auf. Mittlerweile ist der dynamische und robuste Rechtsfuß Stammspieler beim Tabellendritten des belgischen Oberhauses.
Nathan De Cat: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 19
- Einsatzminuten: 1.379
- Tore: 1
- Assists: 1