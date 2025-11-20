Die Zukunft von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona steht mehr denn je auf der Kippe. Wie die spanische Sportzeitung Sport berichtet, ist beim katalanischen Klub das erste offizielle Angebot für den deutschen Torhüter eingegangen – und zwar von Besiktas Istanbul.
Steht der Winter-Wechsel bevor? FC Barcelona soll attraktives Angebot für ter Stegen erhalten haben
Der türkische Spitzenklub bietet demnach eine Leihe bis zum Saisonende, inklusive einer Kaufoption über acht Millionen Euro. Zusätzlich sei Besiktas bereit, das komplette Gehalt des 33-Jährigen für die Rückrunde zu übernehmen.
Ter Stegen benötigt dringend Spielpraxis, um seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zu wahren. Bundestrainer Julian Nagelsmann fand zuletzt deutliche Worte: "Das Winter-Transferfenster ist nie super einfach. Ich stelle nicht die Bedingung, dass er bei einem Topklub spielen muss. Wenn er spielt, wäre es gut, dass er einigermaßen gut spielt. Das gehört schon auch zur Wahrheit dazu." Doch genau diese Spielzeit ist in Barcelona derzeit nicht in Sicht. In der Torhüter-Hierarchie liegen momentan sowohl Joan García als auch Wojciech Szczesny vor ihm. Zudem fällt ter Stegen nach einer Rückenoperation weiterhin aus und kehrt erst schrittweise ins Training zurück.
Besiktas Istanbul offenbar heiß auf ter Stegen
Besiktas versucht offenbar, die Situation für sich zu nutzen. Federführend ist dabei Technik- und Scouting-Direktor Eduard Graf, der seinem Landsmann laut türkischen Medien garantierte Einsätze zugesichert haben soll. Auch die Conference League, in dem Besiktas vertreten ist, könnte den Wechsel attraktiver machen.
Für Barcelona wiederum wäre ein Abgang finanziell hilfreich: Das hohe Gehalt des langjährigen Stammkeepers belastet den wirtschaftlich angeschlagenen Klub. Laut Sport soll Barca die Entscheidung daher vollständig ter Stegen überlassen haben. Sollte der Torhüter einem Wechsel im Januar zustimmen, stünde der Verein einem Transfer nicht im Weg.
Noch konzentriert sich der deutsche Keeper jedoch auf seine Genesung. Sobald er vollständig fit ist, muss er eine richtungsweisende Entscheidung treffen: bleiben und um eine nahezu aussichtslose Rolle kämpfen – oder wechseln und seine Chance auf die WM bewahren. Das Winter-Transferfenster wird zur entscheidenden Bühne.
Marc-Andre ter Stegen: Seine Leistungsdaten für Barcelona
- Pflichtspiele: 422
- Gegentore: 416
- Zu-null-Spiele: 175