Der türkische Spitzenklub bietet demnach eine Leihe bis zum Saisonende, inklusive einer Kaufoption über acht Millionen Euro. Zusätzlich sei Besiktas bereit, das komplette Gehalt des 33-Jährigen für die Rückrunde zu übernehmen.

Ter Stegen benötigt dringend Spielpraxis, um seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zu wahren. Bundestrainer Julian Nagelsmann fand zuletzt deutliche Worte: "Das Winter-Transferfenster ist nie super einfach. Ich stelle nicht die Bedingung, dass er bei einem Topklub spielen muss. Wenn er spielt, wäre es gut, dass er einigermaßen gut spielt. Das gehört schon auch zur Wahrheit dazu." Doch genau diese Spielzeit ist in Barcelona derzeit nicht in Sicht. In der Torhüter-Hierarchie liegen momentan sowohl Joan García als auch Wojciech Szczesny vor ihm. Zudem fällt ter Stegen nach einer Rückenoperation weiterhin aus und kehrt erst schrittweise ins Training zurück.