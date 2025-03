C. Ancelotti

Real Madrid patzt in der Liga erneut. Trotz einer Führung geht die Partie bei Real Betis verloren. Der Trainer schlägt Alarm.

Real Madrid leistet sich im Titelrennen der spanischen Liga Patzer auf Patzer. Am Samstag unterlagen die Königlichen bei Real Betis in Sevilla mit 1:2 und fielen in der Tabelle auf Platz drei zurück. Carlo Ancelotti ging mit seinen Stars anschließend hart ins Gericht.