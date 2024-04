Ob Erik ten Hag bei Manchester United bleibt, ist weiter unklar. Nun tauchte ein neues Szenario hinsichtlich seiner Zukunft auf.

Teammanager Erik ten Hag von Manchester United soll offenbar bereit sein, ab der kommenden Saison eine Rolle bei den Red Devils einzunehmen. Diese sähe vor, dass der Niederländer sein Veto-Recht bei Transferangelegenheit verliert, aber weiterhin im Old Trafford an der Seitenlinie steht. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor.