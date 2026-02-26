"Völliger Schwachsinn": Red Bull reagiert auf brisanten Bericht zu einem möglichen Aus von Jürgen Klopp

In dem Bericht heißt es, dass Klopp rund 14 Monate nach seinem Amtsantritt als Global Head of Soccer beim österreichischen Brausehersteller "nicht mehr unumstritten" sei. Sportlich ist die Bilanz vieler Red-Bull-Vereine in diesem Zeitraum bescheiden, wenngleich Klopps Möglichkeit der Einflussnahme zugegebenermaßen noch nicht allzu groß gewesen sein dürfte. Allerdings heißt es, Klopp sei "mittlerweile das perfekte Testimonial für den Salzburger Getränkekonzern. Damit kann er aber nicht überdecken, dass sich seine Verpflichtung in seinem eigentlichen Tätigkeitsbereich noch nicht positiv ausgewirkt hat".

Auch der Schwarzwälder selbst unzufrieden sein. Sollte Klopp sich entscheiden, wieder als Trainer arbeiten zu wollen, sei eine Trennung im Sommer möglich, sein Arbeitgeber werde ihm keine Steine in den Weg legen.

Red Bulls Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dementierte allerdings bei transfermarkt.de: "Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp. Er investiert sehr viel, ist in permanentem Austausch mit unseren Trainern sowie Sportdirektoren und entwickelt unsere Red Bull Fußballphilosophie nachhaltig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie."