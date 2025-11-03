Star aus der Premier League mit einer Feuerwaffe bedroht? Prominenter Berater festgenommen

Ein nicht genannter Premier-League-Star ist in Englands Hauptstadt London auf offener Straße angeblich mit einer Waffe bedroht worden.
WAS IST PASSIERT?
Wie die Boulevardzeitung Sun berichtet, habe sich der Vorfall bereits am 6. September 2025 ereignet. Gegen 23 Uhr wurde die Polizei demnach alarmiert, dass ein namentlich ebenfalls nicht genannter Top-Berater einen Spieler aus der englischen Premier League mit einer Waffe bedroht haben soll.
WIE GING ES WEITER?
Der Agent wurde von den Beamten schließlich wegen des Verdachts auf Bedrohung einer Person mit einer Schusswaffe mit der Absicht, Angst und Gewalt zu verursachen, festgenommen. Eine Anklage wurde bislang noch nicht erhoben.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Der Spieler und seine Freunde, mit den er unterwegs war, blieben unverletzt. Die Polizei soll zwei Tage nach dem Vorfall bei dem Agenten zu Hause erschienen sein. Der Verdächtige wurde am 9. September schließlich gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen, jedoch nur unter der Auflage, keinen Kontakt zu besagtem Spieler aufzunehmen.
Bei diesem handelt es sich dem Bericht zufolge um einen Mann in seinen 20ern, dessen Marktwert bei geschätzten 60 Millionen Pfund (rund 68 Millionen Euro) liegt. Der Berater ist in der Branche bestens bekannt und arbeitet mit mehreren englischen Nationalspielern zusammen.
Der Verdächtige soll nun die Rückgabe seines Reisepasses fordern, um das Vereinigte Königreich verlassen zu können. Ursprünglich hatte die Polizei entschieden, ihn mit einem Ausreiseverbot zu belegen, dieses wurde von einem Richter am Amtsgericht im Oktober allerdings einkassiert.