Star aus der Premier League mit einer Feuerwaffe bedroht? Prominenter Berater festgenommen

Der Spieler und seine Freunde, mit den er unterwegs war, blieben unverletzt. Die Polizei soll zwei Tage nach dem Vorfall bei dem Agenten zu Hause erschienen sein. Der Verdächtige wurde am 9. September schließlich gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen, jedoch nur unter der Auflage, keinen Kontakt zu besagtem Spieler aufzunehmen.

Bei diesem handelt es sich dem Bericht zufolge um einen Mann in seinen 20ern, dessen Marktwert bei geschätzten 60 Millionen Pfund (rund 68 Millionen Euro) liegt. Der Berater ist in der Branche bestens bekannt und arbeitet mit mehreren englischen Nationalspielern zusammen.

Der Verdächtige soll nun die Rückgabe seines Reisepasses fordern, um das Vereinigte Königreich verlassen zu können. Ursprünglich hatte die Polizei entschieden, ihn mit einem Ausreiseverbot zu belegen, dieses wurde von einem Richter am Amtsgericht im Oktober allerdings einkassiert.