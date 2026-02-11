Die Vertragsgespräche zwischen Karim Adeyemi und Borussia Dortmund bezüglich einer Verlängerung über den Sommer 2027 hinaus sind offenbar endgültig ins Stocken geraten. Das berichten die Ruhr Nachrichten.
"Sportlich verschmerzbar"? BVB-Gespräche mit Top-Star angeblich ins Stocken geraten - Abschied wird diskutiert
- AFP
BVB-Abgang von Adeyemi "wirtschaftlich notwendig"?
Nicht nur soll Adeyemi mit einer Unterschrift über ein ihm von Vereinsseite vorgelegtes Angebot aufgrund einer fehlenden Ausstiegsklausel zögern. Auch die Verantwortlichen des BVB seien sich demnach nicht mehr hundertprozentig sicher, mit Adeyemi tatsächlich weitermachen zu wollen. Demnach seien die "internen Zweifel" im Zuge der jüngsten Eskapaden des deutschen Nationalspielers (Waffen in der "Mystery Box", Flaschenwurf, Ausraster nach Auswechslung gegen Gladbach) gewachsen. Nach Angaben der Ruhr Nachrichten mehren sich im Klub die Stimmen, denen zufolge eine Trennung im Sommer sogar "sportlich verschmerzbar" sei und "wirtschaftlich womöglich sogar notwendig".
- Getty Images
Zahlreiche Interessenten für Karim Adeyemi in der Vergangenheit
Ein Abgang Adeyemis würde den Schwarz-Gelben im Sommer eine große Summe in die Kassen spülen. Interesse soll es durchaus von kaufkräftigen Klubs geben, im Sommer sollen Newcastle United, Chelsea und besonders Juventus dazu gezählt haben. Ein Winter-Wechsel 2024 zur SSC Neapel platzte angeblich nur aufgrund eines Vetos von Adeyemi.
Die Bild hatte Anfang des Jahres berichtet, dass der BVB ab einem Angebot in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro einen Verkauf des Flügelspielers in Betracht ziehe. Eine solche Summe könnten die Schwarzgelben dann in die Sanierung des Kaders investieren. Baustellen - etwa ein zweikampfstarker Sechser, ein Innenverteidiger oder ein weiterer Offensivspieler - gibt es in Dortmund zuhauf.
Karim Adeyemi immer öfter erst nur auf der BVB-Bank
War Adeyemi über weite Teile der Hinrunde noch ein belebender Faktor für das BVB-Spiel, schwanken die Leistungen seit Jahresbeginn abermals beim 24-Jährigen und werden tendenziell eher schwächer. Und auch das Vertrauen von Trainer Niko Kovac in Adeyemi ist anscheinend nicht mehr gänzlich ungebrochen: In drei der sechs Bundesligaspiele 2026 drückte Adeyemi lange die Bank - oder kam wie gegen Union Berlin gar nicht zum Einsatz. Auch in der Champions League beim 0:2 gegen Inter Mailand kam er lediglich für die letzten 20 Minuten. Den knappen 2:1-Sieg gegen Wolfsburg am vergangenen Samstag verpasste er aufgrund von Sprunggelenksproblemen. Immerhin: Beim 3:2 über den FC St. Pauli war er mit einem Tor und einer Vorlage ein großer Faktor.
Die Statistiken von Karim Adeyemi in der Saison 2025/26:
- Spiele: 28
- Spielminuten: 1501
- Tore: 7
- Assists: 4