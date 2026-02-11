"Sportlich verschmerzbar"? BVB-Gespräche mit Top-Star angeblich ins Stocken geraten - Abschied wird diskutiert

Ein Abgang Adeyemis würde den Schwarz-Gelben im Sommer eine große Summe in die Kassen spülen. Interesse soll es durchaus von kaufkräftigen Klubs geben, im Sommer sollen Newcastle United, Chelsea und besonders Juventus dazu gezählt haben. Ein Winter-Wechsel 2024 zur SSC Neapel platzte angeblich nur aufgrund eines Vetos von Adeyemi.

Die Bild hatte Anfang des Jahres berichtet, dass der BVB ab einem Angebot in Höhe von mindestens 60 Millionen Euro einen Verkauf des Flügelspielers in Betracht ziehe. Eine solche Summe könnten die Schwarzgelben dann in die Sanierung des Kaders investieren. Baustellen - etwa ein zweikampfstarker Sechser, ein Innenverteidiger oder ein weiterer Offensivspieler - gibt es in Dortmund zuhauf.