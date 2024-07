Spielt Toni Kroos bei der Icon League auch selbst mit?

Toni Kroos hat die Icon League gegründet. Steht er nur am Spielfeldrand oder ist er auch auf dem Platz zu sehen?

Am 1. September ist es so weit: Dann geht die neue Icon League an den Start. In der Hallenfußball-Liga wimmelt es nur so von bekannten Namen - und zwei der bekanntesten sind dafür verantwortlich, dass mit jeder Menge Spaß unter dem Dach gekickt wird.

Denn 2014er-Weltmeister Toni Kroos und der Streamer Elias "Eligella" Nerlich haben die Icon League gegründet.

Kroos hat seine aktive Karriere in diesem Sommer sowohl bei Real Madrid als auch im DFB-Team eigentlich beendet - doch läuft er in der Icon League noch einmal selbst auf?

Diese Frage klären wir hier für Euch!