Spielt Real Madrid "viel intelligenter" als der FC Bayern? Jan-Christian Dreesen kontert überraschende Kritik von Dietmar Hamann

Was es mit dieser Herangehensweise auf sich hat, wurde Trainer Vincent Kompany neulich bei einer Pressekonferenz gefragt. "Es hängt davon ab, wie du Ballbesitz haben willst. In unserem Fall ist er sehr aktiv. Deshalb sind die meisten Meter, die wir machen, im eigenen Ballbesitz", erklärte der Trainer. "Man kann die klassische Idee von Positionsspiel haben, also dass die Spieler zwischen den Linien in Positionen auf den Ball warten. Oder man macht eine Mischung aus Positionsspiel und Aktivität, was ich bevorzuge."

In Kompanys Augen "macht es das schwieriger für die verteidigende Mannschaft", denn: "Es fordert die Defensive, Entscheidungen zu treffen. Wenn du einen Lauf hinter dir hast, ist das Erste, was du als Verteidiger überlegen musst: Decke ich den Läufer, oder decke ich meinen Mann? Wenn die Verteidiger immer wieder diese Entscheidungen treffen müssen, machen sie an irgendeinem Punkt Fehler."

Schon in der vergangenen Saison lief Kompanys Mannschaft in der Bundesliga am drittmeisten aller Klubs. Interessant ist vor allem der Anstieg von 134 Kilometern im Vergleich zur Saison 2023/24. Damals belegte Thomas Tuchels FC Bayern in der Lauf-Tabelle den allerletzten Platz - und Bayer Leverkusen gewann den Meistertitel. Schlusslicht waren die Münchner aber auch in der Saison 2020/21, als sie mit Hansi Flick dennoch triumphierten. Bei den Erfolgen unter Julian Nagelsmann und Niko Kovac landeten sie jeweils im (unteren) Mittelfeld.