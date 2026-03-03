Wie die Bild berichtet, hätten die Entscheidungsträger der Schwarzgelben um Sportvorstand Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl sich deutlich dazu bekannt, den 32-Jährigen in seiner schwierigen Situation nicht im Stich zu lassen.
Spielt er nochmal für den BVB? Bosse treffen offenbar Entscheidung zur Zukunft des schwerverletzten Emre Can
So sollen mit Can bald konkrete Verhandlungen über eine Verlängerung des ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2026 laufenden Arbeitspapiers geführt werden. Der Defensivspezialist könnte demnach einen neuen Einjahresvertrag erhalten, allerdings zu verringerten Bezügen. Damit würde das Worst-Case-Szenario aus Sicht des 32-Jährigen - vom BVB schwerstverletzt in die Vereinslosigkeit verabschiedet zu werden - verhindert werden.
Offen sei lediglich noch, ob Can seine Kapitänsbinde behalten werde. Seit dem Abgang von Marco Reus im Sommer 2024 ist er Spielführer der Dortmunder Borussia, als mögliche Nachfolgekandidaten werden Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton gehandelt.
Emre Can riss sich beim Topspiel gegen den FC Bayern das Kreuzband
Can hatte sich im Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstagabend einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 48-fache deutsche Nationalspieler war an der Torauslinie in der 38. Minute mit dem rechten Knie übel weggeknickt, als er den Ball vor Bayerns Konrad Laimer an der Torauslinie des BVB abschirmen wollte. Nach langer Behandlungspause machte der Kapitän noch einmal weiter, musste aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann doch vom Feld. Für ihn kam Atalanta-Pechvogel Ramy Bensebaini ins Spiel.
Kehl hatte dem 32-Jährigen bereits unmittelbar nach der Verletzungsdiagnose die bedingungslose Unterstützung des gesamten Vereins zugesichert. "Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird."
BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 7. März, 18.30 Uhr: 1. FC Köln - BVB (Bundesliga)
- 14. März, 15.30 Uhr: BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
- 21. März, 18.30 Uhr: BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.