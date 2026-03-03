Spielt er nochmal für den BVB? Bosse treffen offenbar Entscheidung zur Zukunft des schwerverletzten Emre Can

Can hatte sich im Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstagabend einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 48-fache deutsche Nationalspieler war an der Torauslinie in der 38. Minute mit dem rechten Knie übel weggeknickt, als er den Ball vor Bayerns Konrad Laimer an der Torauslinie des BVB abschirmen wollte. Nach langer Behandlungspause machte der Kapitän noch einmal weiter, musste aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann doch vom Feld. Für ihn kam Atalanta-Pechvogel Ramy Bensebaini ins Spiel.

Kehl hatte dem 32-Jährigen bereits unmittelbar nach der Verletzungsdiagnose die bedingungslose Unterstützung des gesamten Vereins zugesichert. "Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird."