Goal.com
Live
Man Utd.jpgGetty/GOAL
Richard Martin

Spielerbewertungen von Man Utd gegen West Ham: Michael Carrick's Siegesserie findet ein jähes Ende! Benjamin Sesko rettet Luke Shaw vor einer Blamage, als die Hammers den perfekten Start des Interimstrainers zunichte machen.

Michael Carrick's perfekter Start als Trainer von Manchester United kam mit einem 1:1-Unentschieden bei West Ham zum Stillstand, aber ein Ausgleichstreffer von Benjamin Sesko in der 96. Minute sorgte dafür, dass seine Serie ohne Niederlage weiterging. United traf auf Carrick's Jugendverein, und Nuno Espirito Santo stellte einen taktischen Plan auf, der die Gäste erstickte, und Tomas Soucek brachte die Hammers in der zweiten Halbzeit in Führung.

Luke Shaw war der Hauptverantwortliche für das Gegentor, aber Lisandro Martinez und Kobbie Mainoo konnten Soucek nicht daran hindern, Jarrod Bowens Flanke zu erreichen und in der 50. Minute am kurzen Pfosten zuzuschlagen. Carrick nahm die naheliegende Entscheidung, Sesko einzusetzen, und der 74-Millionen-Pfund-Mann lieferte zum zweiten Mal in drei Spielen in letzter Minute, indem er eine Flanke geschickt in die obere Ecke beförderte.

United hatte weniger als zwei Minuten Zeit, um erneut zuzuschlagen und dem neu entdeckten Online-Star-Fan Frank Ilett (alias „The United Strand“) seinen lang ersehnten Haarschnitt zu bescheren, aber sein Afro wird wohl weiter wachsen, da die Red Devils es nicht schafften, ihr fünftes Spiel in Folge zu gewinnen.

GOAL bewertet die Spieler von Man United aus dem London Stadium...

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Torwart &amp; Abwehr

    Senne Lammens (6/10):

    Hielt Summervilles Schuss, der sich in die obere Ecke senkte, mit einer hervorragenden Parade. War für Souceks Tor nicht verantwortlich, obwohl er schneller herauskommen hätte können, um ihm den Weg zu versperren.

    Diogo Dalot (5/10):

    Hatte eine gefährliche erste Halbzeit, hatte Probleme mit Summerville und brachte Lammens mit seinem unüberlegten Rückpass fast in Schwierigkeiten.

    Harry Maguire (6/10):

    Er machte früh einen wichtigen Tackle gegen Bowen und zeigte eine solide Leistung, bevor er für Leny Yoro ausgewechselt wurde.

    Lisandro Martinez (5/10):

    Seine langen Pässe halfen gelegentlich dabei, West Ham zu öffnen, aber er konnte sich mit seiner Manndeckung gegen Soucek nicht mit Ruhm bekleckern.

    Luke Shaw (4/10):

    Hatte den besten Moment für United, als sein Schuss von Aaron Wan-Bissaka auf der Linie abgeblockt wurde, machte aber einen großen Fehler beim Gegentor, als er den Ball nicht klären konnte und West Ham Zeit gab, nach vorne zu kommen und zuzuschlagen.

    • Werbung
  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Mittelfeld

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Insgesamt eine ordentliche Leistung, da seine Pässe die beste Chance für United waren, die hartnäckige Abwehr des Gegners zu knacken, aber er hätte mehr tun müssen, um Soucek zu stoppen.

    Casemiro (7/10):

    Einer der wenigen United-Spieler, die sich gut geschlagen haben. Sein Ausgleichstreffer wurde aufgrund einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Hatte einige schöne Spielzüge, konnte aber aufgrund der erstickenden Spielweise von West Ham meist nicht seine gewohnte Magie entfalten.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Angriff

    Matheus Cunha (5/10):

    Spielte tiefer als gewöhnlich und war dadurch weniger effektiv. Seine Entscheidungen waren nicht hilfreich, sodass er in der 69. Minute für Sesko ausgewechselt wurde.

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Er stellte die Abwehr von West Ham selten vor Probleme, da sein Zusammenspiel schlampig und seine Schüsse ungenau waren. In den letzten Minuten gelang ihm jedoch eine flache Flanke, die zum Ausgleich führte.

    Amad Diallo (4/10):

    Erlebte einen frustrierenden Abend, da El Hadji Malick Diouf ihn in der ersten Halbzeit in Schach hielt und Aaron Wan-Bissaka ihn in der zweiten Halbzeit, als er auf die linke Seite wechselte, ebenfalls gut im Griff hatte. Triff sehr schlechte Entscheidungen und brauchte zweimal zu lange, um den Ball abzuspielen.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Spieler &amp; Manager

    Leny Yoro (8/10):

    Nach seiner Einwechslung für Maguire zeigte er zwei brillante Tacklings, die Tore verhinderten, und brachte den Ball mit mehr Dringlichkeit nach vorne.

    Benjamin Sesko (8/10):

    Gab United nach seiner Einwechslung den dringend benötigten Dreh- und Angelpunkt und erzielte in letzter Minute den großartigen Ausgleichstreffer, nachdem er bereits gegen Fulham in letzter Sekunde den Siegtreffer erzielt hatte.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Kopfball ging knapp am Tor vorbei.

    Michael Carrick (6/10):

    Auch wenn er die erste Niederlage vermeiden konnte, war dies ein Beispiel dafür, warum Kritiker wie Gary Neville der Meinung sind, dass er den Job nicht dauerhaft bekommen sollte. Er wurde von Nuno überlistet und hätte früher etwas ändern müssen. Zu seinen Gunsten muss man sagen, dass alle drei seiner Einwechselspieler Einfluss auf das Spiel hatten.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

England FA Cup
Burton crest
Burton
BUR
West Ham crest
West Ham
WHU
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0