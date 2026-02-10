Spielerbewertungen von Man Utd gegen West Ham: Michael Carrick's Siegesserie findet ein jähes Ende! Benjamin Sesko rettet Luke Shaw vor einer Blamage, als die Hammers den perfekten Start des Interimstrainers zunichte machen.

Luke Shaw war der Hauptverantwortliche für das Gegentor, aber Lisandro Martinez und Kobbie Mainoo konnten Soucek nicht daran hindern, Jarrod Bowens Flanke zu erreichen und in der 50. Minute am kurzen Pfosten zuzuschlagen. Carrick nahm die naheliegende Entscheidung, Sesko einzusetzen, und der 74-Millionen-Pfund-Mann lieferte zum zweiten Mal in drei Spielen in letzter Minute, indem er eine Flanke geschickt in die obere Ecke beförderte.

United hatte weniger als zwei Minuten Zeit, um erneut zuzuschlagen und dem neu entdeckten Online-Star-Fan Frank Ilett (alias „The United Strand“) seinen lang ersehnten Haarschnitt zu bescheren, aber sein Afro wird wohl weiter wachsen, da die Red Devils es nicht schafften, ihr fünftes Spiel in Folge zu gewinnen.

GOAL bewertet die Spieler von Man United aus dem London Stadium...