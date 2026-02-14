Goal.com
Spielerbewertungen von Man City gegen Salford: Deshalb ist Phil Foden nicht mehr erste Wahl! Die Schwierigkeiten des englischen Nationalspielers halten auch beim mühsamen FA-Cup-Sieg gegen den Gegner aus der League Two an

Es ist gut, dass Manchester City während der Transferperiode im Januar erneut viel Geld ausgegeben hat, denn Marc Guehi und Antoine Semenyo mussten von der Bank kommen, um Pep Guardiolas Mannschaft dabei zu helfen, Salford City in einem überraschend hart umkämpften FA-Cup-Spiel der vierten Runde am Samstagnachmittag im Etihad-Stadion zu besiegen. Obwohl City durch ein Eigentor von Alfie Dorrington früh in Führung ging, hatte das Team große Schwierigkeiten, den Gegner aus der League Two zu knacken, und ermöglichte den Gästen gleichzeitig einige klare Torchancen.

Der verletzungsgeplagte Innenverteidiger John Stones war bei seiner Rückkehr in die Startelf zwar alles andere als souverän, aber zumindest konnte der stellvertretende Kapitän seine schwache Leistung mit seiner mangelnden Spielpraxis entschuldigen.

Phil Foden hatte keine solche Entschuldigung dafür, dass er erneut nur ein Schatten des Spielers war, der einst zu den besten der Premier League gehörte, als er gegen eine Mannschaft aus der vierten Liga zu kämpfen hatte.

Letztendlich erwiesen sich jedoch die Einwechslungen von Semenyo und Guehi als entscheidend, da Letzterer einen abgefälschten Flankenball von Rayan Cherki zum 2:0-Endstand verwandelte und damit sein erstes Tor seit seiner Verpflichtung von Crystal Palace im Winter erzielte – und damit den 2:0-Sieg gegen eine Mannschaft besiegelte, die City vor fast genau einem Jahr mit 8:0 vom Platz gefegt hatte.

GOAL bewertet alle City-Spieler, die im Etihad-Stadion aufliefen, als der FA-Cup-Zweitplatzierte der letzten Saison mit einer äußerst schwachen Leistung, die wenig dazu beitrug, die Zweifel an der Stärke von Guardiolas Kader auszuräumen, in die fünfte Runde einzuziehen...

    Torwart & Abwehr

    James Trafford (5/10):

    Hielt kurz vor der Pause einen Schuss von Ben Woodburn und parierte nach einer Stunde einen Schuss aus kurzer Distanz von Kelly N'Mai – wirkte jedoch bei Flankenbällen unsicher, als er bei einem Klärungsversuch nach einer Ecke den Ball komplett verfehlte.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Kehrte aufgrund des frühen Ausscheidens von Max Alleyne auf seine bevorzugte Position in der Innenverteidigung zurück und zeigte eine solide, wenn auch nicht beeindruckende Leistung.

    John Stones (4/10):

    Nach seiner letzten Verletzung kehrte er in die Startelf zurück und wirkte in der Abwehr mehr als nur ein wenig eingerostet, bevor er nach 65 Minuten ausgewechselt wurde.

    Max Alleyne (N/A):

    Hatte das Pech, bereits nach 20 Minuten nach einer Verletzung bei einem Zweikampf mit Josh Austerfield ausgewechselt werden zu müssen.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Einer der besseren Spieler von City – auch wenn das nicht viel heißt. Der ehemalige Spieler von Wolverhampton Wanderers sorgte nicht nur mit einem gut getimten Vorstoß über die linke Seite und einer gefährlichen Flanke für das Eigentor, sondern zeigte auch eine gute Ballbehandlung und eine solide Defensivleistung.

    Mittelfeld

    Rico Lewis (5/10):

    Startete im Mittelfeld, musste aber nach Alleyne's Auswechslung auf die Position des rechten Außenverteidigers wechseln, wodurch sein Einfluss auf das Spiel eingeschränkt wurde.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Er hatte erwartungsgemäß viel Ballkontakt, konnte aber wenig damit anfangen. Auch wenn wir das längst wissen: Er ist kein Rodri.

    Tijjani Reijnders (4/10):

    Wurde aufgrund der frühen Umstellung in eine tiefere Mittelfeldposition zurückversetzt, war aber in beiden Positionen gleichermaßen enttäuschend.

    Angriff

    Phil Foden (2/10):

    Er bekam eine weitere Chance, sich für Guardiolas stärkste Mannschaft zu empfehlen – scheiterte jedoch kläglich. Er hatte drei Torschüsse, von denen jedoch keiner das Tor traf, und hatte auch Schwierigkeiten, das Spiel entscheidend zu beeinflussen. Es ist leicht zu verstehen, warum er nicht mehr zur ersten Wahl gehört.

    Rayan Cherki (6/10):

    Es war die Flanke mit Schuss des Franzosen, die Guehi eine einfache Torchance ermöglichte, aber er tat bei weitem nicht genug, um seine Chancen auf einen regelmäßigeren Einsatz in der Premier League zu verbessern. Tatsächlich wurde er erst in den letzten 10 Minuten lebendig, als Salford erschöpft war.

    Omar Marmoush (4/10):

    Das Fehlen des VAR beraubte ihn eines Traumtores, da sein fulminanter Treffer in der ersten Halbzeit fälschlicherweise wegen Abseits aberkannt wurde. Außerdem bereitete er eine große Chance für Nico O'Reilly vor – dennoch fühlte es sich für den Ägypter wie eine verpasste Gelegenheit an.

    Spieler & Manager

    Ryan McAidoo (5/10):

    Der Teenager kam für den verletzten Alleyne ins Spiel und zwang Matt Young kurz nach der Pause zu einer guten Parade, während er gleichzeitig drei Torchancen herausspielte.

    Marc Guehi (7/10):

    Er übernahm die Position von Stones in der Abwehr und half dabei, die Verteidigung zu stabilisieren, bevor er mit einem Abstauber den Sieg sicherstellte.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Er kam für Ait-Nouri und vergab eine große Chance, die Führung von City auszubauen, als er seinen Rückzieher verpatzte.

    Antoine Semenyo (7/10):

    War Teil einer Dreifachauswechslung mit Guehi und O'Reilly und verlieh dem Angriff von City sofort eine neue Dimension. Hatte großes Pech, als sein Schuss in der Schlussphase nur den Pfosten traf.

    Rodri (N/A):

    Kam erst in den letzten Minuten für Gonzalez ins Spiel.

    Pep Guardiola (6/10):

    Wird bitter enttäuscht gewesen sein über die Leistung seiner Reservespieler – und darüber, dass er Guehi und Semenyo einwechseln musste, um das Spiel zu Ende zu bringen. Angesichts der Probleme von City in der Abwehr wird er sich auch Sorgen um die Verletzung von Alleyne machen.

0