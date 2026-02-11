Spielerbewertungen von Man City gegen Fulham: Jetzt seid ihr dran, Arsenal! Erling Haaland und Antoine Semenyo führen mit einer beeindruckenden Offensivleistung, während Nico O'Reilly und Phil Foden beeindrucken.

Antoine Semenyo brachte City in der 24. Minute in Führung, indem er einen Abpraller aus kurzer Distanz verwertete und damit sein fünftes Tor für den Verein seit seinem 64-Millionen-Pfund-Wechsel von Bournemouth erzielte. City baute seine Führung nach einer halben Stunde durch ein großartiges Tor von Nico O'Reilly aus, der sich mit Semenyo zuspielte, die Abwehr der Gäste durchbrach und dann souverän an Bernd Leno vorbei ins Tor schoss.

City forderte einen Elfmeter, der vom VAR wegen eines Ziehens an Marc Guehi abgelehnt wurde, aber schon bald erzielte das Team sein drittes Tor, als Haaland nach einer Vorlage von Phil Foden von außerhalb des Strafraums in die untere Ecke schoss. Es war Haalands erstes Tor aus dem Spiel heraus seit dem 20. Dezember gegen West Ham, während Foden seinen ersten Torbeitrag in seinen letzten 14 Einsätzen verbuchte.

Die Drei-Tore-Führung gab Guardiola die Möglichkeit, Haaland zur Halbzeit auszuwechseln, und der Trainer nahm dann auch Foden, Rodri und Bernardo Silva vom Platz. Sie ließen verständlicherweise etwas nach, ohne Fulham jedoch die Möglichkeit zu geben, wie im 5:4-Krimi im Craven Cottage im Dezember zurück ins Spiel zu kommen.

Durch dieses Ergebnis schmilzt der Vorsprung von Arsenal an der Tabellenspitze auf drei Punkte, was die Gunners einen Tag vor ihrem Gastspiel in Brentford unter zusätzlichen Druck setzt.

GOAL bewertet die Spieler von Man City aus dem Etihad Stadium...