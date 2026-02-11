Goal.com
Live
Semenyo Haaland O'Reilly Man City GFX.Getty
Richard Martin

Spielerbewertungen von Man City gegen Fulham: Jetzt seid ihr dran, Arsenal! Erling Haaland und Antoine Semenyo führen mit einer beeindruckenden Offensivleistung, während Nico O'Reilly und Phil Foden beeindrucken.

Erling Haaland erzielte sein erstes Tor aus dem Spiel heraus seit fast zwei Monaten, als Manchester City mit einem 3:0-Sieg über Fulham eine weitere Warnung an Arsenal im Kampf um die Premier-League-Meisterschaft aussandte. Die Mannschaft von Pep Guardiola knüpfte nahtlos an ihren beeindruckenden Comeback-Sieg am Sonntag bei Liverpool an und zeigte sich gnadenlos, indem sie noch vor der Halbzeitpause drei Tore erzielte.

Antoine Semenyo brachte City in der 24. Minute in Führung, indem er einen Abpraller aus kurzer Distanz verwertete und damit sein fünftes Tor für den Verein seit seinem 64-Millionen-Pfund-Wechsel von Bournemouth erzielte. City baute seine Führung nach einer halben Stunde durch ein großartiges Tor von Nico O'Reilly aus, der sich mit Semenyo zuspielte, die Abwehr der Gäste durchbrach und dann souverän an Bernd Leno vorbei ins Tor schoss.

City forderte einen Elfmeter, der vom VAR wegen eines Ziehens an Marc Guehi abgelehnt wurde, aber schon bald erzielte das Team sein drittes Tor, als Haaland nach einer Vorlage von Phil Foden von außerhalb des Strafraums in die untere Ecke schoss. Es war Haalands erstes Tor aus dem Spiel heraus seit dem 20. Dezember gegen West Ham, während Foden seinen ersten Torbeitrag in seinen letzten 14 Einsätzen verbuchte.

Die Drei-Tore-Führung gab Guardiola die Möglichkeit, Haaland zur Halbzeit auszuwechseln, und der Trainer nahm dann auch Foden, Rodri und Bernardo Silva vom Platz. Sie ließen verständlicherweise etwas nach, ohne Fulham jedoch die Möglichkeit zu geben, wie im 5:4-Krimi im Craven Cottage im Dezember zurück ins Spiel zu kommen.

Durch dieses Ergebnis schmilzt der Vorsprung von Arsenal an der Tabellenspitze auf drei Punkte, was die Gunners einen Tag vor ihrem Gastspiel in Brentford unter zusätzlichen Druck setzt.

GOAL bewertet die Spieler von Man City aus dem Etihad Stadium...

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Torwart &amp; Abwehr

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Hatte einen ruhigeren Abend als in Anfield, zeigte aber dennoch eine gute Leistung, als er sich tief hinwarf, um einen Schuss von Harry Wilson zu parieren, und zu Beginn der zweiten Halbzeit einen weiteren Schuss abwehrte.

    Matheus Nunes (7/10):

    Er sorgte mit einer weiteren gefährlichen Flanke für die Gefahr zum ersten Tor und fühlt sich mittlerweile so wohl auf der rechten Abwehrseite, dass man leicht vergisst, dass er erst Mitte der letzten Saison dort zu spielen begonnen hat.

    Ruben Dias (7/10):

    Bei seinem ersten Einsatz seit seiner Rückkehr nach einer Verletzung zeigte er sich in Bestform und überragend, im ersten Spiel einer vielversprechenden Partnerschaft mit Guehi.

    Marc Guehi (8/10):

    Er blüht nach seinem großen Wechsel weiter auf. Er verteidigte aggressiv, unterband jede Gefahr und ließ dabei alles mühelos aussehen.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Mit einem schönen Tackling gegen Wilson rundete er seine erneut makellose Leistung in Angriff und Verteidigung ab.

    • Werbung
  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mittelfeld

    Rodri (7/10):

    Eine elegante Leistung, ohne wirklich aus dem zweiten Gang herauskommen zu müssen.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Sein großartiges Zusammenspiel mit Semenyo und sein cooler Abschluss zeigten, wie selbstbewusst er derzeit ist und wie effektiv er im Mittelfeld spielt, der Position, auf der er groß geworden ist.

    Bernardo Silva (8/10):

    Knüpfte an seine immense Leistung in Anfield an und kontrollierte das Spiel von City. Seine komplette Leistung brachte ihm eine dringend benötigte Pause ein, als er in der 60. Minute ausgewechselt wurde.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-FULHAMAFP

    Angriff

    Phil Foden (8/10):

    Die Art von Leistung, die Foden früher regelmäßig gezeigt hat, die aber seit Jahresbeginn gefehlt hatte. Wirkte von Beginn an gefährlich in seiner Rolle hinter Semenyo und Haaland und hätte vor seiner Vorlage für Haaland selbst ein Tor erzielen können. Verliert einen Punkt für sein gefährliches Foul an Calvin Bassey, für das er glücklicherweise nur eine Verwarnung erhielt.

    Erling Haaland (7/10):

    Er war an Semenyos Tor beteiligt, indem er Nunes' Flanke annahm und dann den Ball ins Tor schoss, als hätte er nie eine Torflaute gehabt. Nachdem er seine Aufgabe erfüllt hatte, konnte er die zweite Halbzeit bequem von der Bank aus verfolgen.

    Antoine Semenyo (9/10):

    Ein weiteres Tor und eine wunderbare Vorlage, die Citys Verpflichtung im Januar umso klüger erscheinen lassen.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Spieler &amp; Manager

    Omar Marmoush (5/10):

    Eine verpasste Gelegenheit, seine Torbilanz zu verbessern, und er machte ein paar schlechte Ballannahmen, die ihn im Stich ließen.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Verlor einige Male den Ball, als City die Kontrolle verlor, die Silva ihnen gegeben hatte.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Er war viel beschäftigt, als City nachließ, wirkte aber selten unwohl.

    Rayan Cherki (6/10):

    Spielte nicht mit seiner üblichen Dringlichkeit, da das Spiel bereits entschieden war.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Ersetzte Rodri 19 Minuten vor Spielende.

    Pep Guardiola (8/10):

    Ein idealer Abend für den Trainer, der zusehen konnte, wie seine Mannschaft das Spiel in 45 Minuten für sich entschied, und dann seinen Topspielern eine Pause gönnen konnte.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

England FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Salford City crest
Salford City
SAL
England FA Cup
Stoke crest
Stoke
STK
Fulham crest
Fulham
FUL
0