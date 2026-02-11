Goal.com
Tom Maston

Spielerbewertungen von Liverpool gegen Sunderland: Virgil van Dijk führt die Reds an die Spitze und bringt sie zurück auf die Siegerstraße, während Ibrahima Konate und Florian Wirtz glänzen.

Liverpool verkürzte den Abstand zu den vor ihm liegenden Teams im Rennen um die ersten fünf Plätze der Premier League, als Virgil van Dijk am Mittwoch mit seinem Kopfballtor den 1:0-Sieg gegen Sunderland sicherte. Die Mannschaft von Arne Slot war damit das erste Gastteam, das in dieser Saison im Stadium of Light gewinnen konnte, und profitierte gleichzeitig davon, dass sowohl Chelsea als auch Manchester United 24 Stunden zuvor Punkte verloren hatten.

Liverpool dominierte die erste Halbzeit in Wearside, und an einem anderen Abend hätte Florian Wirtz vor der Pause vielleicht mehr als einmal getroffen. Der deutsche Spielmacher scheiterte zweimal an Robin Roefs im Tor von Sunderland und traf außerdem den Pfosten, nachdem er sich im Strafraum gedreht und gewendet hatte.

Auch nach der Pause waren die Reds weiterhin die Mannschaft, die am ehesten den Bann brechen konnte, und Van Dijk gelang schließlich kurz nach der Stunde der Führungstreffer, als er eine Ecke von Mohamed Salah per Kopfball verwandelte, wobei der Ball noch von Habib Diarra abgefälscht wurde.

Hugo Ekitike vergab eine gute Chance, die Führung von Liverpool auszubauen, als er aus guter Position neben das Tor köpfte. Obwohl Sunderland offensive Einwechselspieler brachte, gelang es ihnen nicht, nennenswerte Chancen zu kreieren, um den Ausgleich zu erzielen. Salah kam in der Nachspielzeit dem Torerfolg am nächsten, als er mit einem Fallrückzieher das Tor verfehlte.

GOAL bewertet die Spieler von Liverpool im Stadium of Light...

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Torwart &amp; Abwehr

    Alisson Becker (6/10):

    Zeigte gute Leistungen in den seltenen Fällen, in denen er gefordert war.

    Wataru Endo (5/10):

    Fühlte sich in seiner ungewohnten Position als rechter Außenverteidiger nicht immer wohl und hatte Mühe, sich nach vorne zu bringen. Kämpfte weiter, bevor er in der zweiten Halbzeit aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden musste.

    Ibrahima Konate (9/10):

    Hielt physisch mit Brobbey mit, als die beiden sich ein Duell lieferten. Zeigte in der ersten Halbzeit eine hervorragende Abwehrleistung und rettete in der zweiten Halbzeit mit einer Grätsche ein Tor – seine beste Leistung in dieser Saison.

    Virgil van Dijk (8/10):

    Er dominierte die Abwehr von Liverpool und erzielte dann mit einem Kopfball nach einer Ecke den Führungstreffer.

    Andrew Robertson (6/10):

    Hatte vor allem in der ersten Halbzeit viel Ballkontakt, konnte aber trotz seines Einsatzes kaum nennenswerte Akzente setzen.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mittelfeld

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Sunderland schien froh zu sein, dass er den Ball hatte, da er im Ballbesitz wenig Raffinesse zeigte. Solide, wenn auch unspektakulär im Mittelfeld.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Bleibt ein Schatten seiner selbst. Verpasste einige einfache Pässe und konnte sich auch in der Defensive nicht mit Ruhm bekleckern.

    Florian Wirtz (8/10):

    Steht weiterhin im Mittelpunkt aller guten Aktionen von Liverpool. Hatte großes Pech, dass er in der ersten Halbzeit kein Tor erzielte, während einige seiner Tricks und Finten atemberaubend waren.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Angriff

    Mohamed Salah (4/10):

    Wieder weit von seiner Bestform entfernt, da die meisten seiner Flanken und Schüsse bereits im Ansatz abgeblockt wurden. Das Einzige, was ihm gelang, waren seine Standardsituationen, von denen eine zum Tor von Van Dijk führte.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Er streckte die Abwehr von Sunderland gelegentlich, doch manchmal fehlte ihm der letzte Pass. Er vergab zum zweiten Mal in Folge eine hundertprozentige Kopfballchance.

    Cody Gakpo (4/10):

    Viel zu vorhersehbar, wenn er von links nach innen zog, und stand seinen Mitspielern mehr als einmal im Weg.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Spieler &amp; Manager

    Joe Gomez (6/10):

    Kehrte gerade rechtzeitig nach seiner Verletzung zurück, um den angeschlagenen Endo zu ersetzen, und hielt den Angriffen von Sunderland gut stand.

    Curtis Jones (5/10):

    Er wurde für Gakpo eingewechselt und musste auf der linken Seite spielen, was bedeutete, dass er während seines Kurzeinsatzes immer wieder ins Spiel kam und wieder verschwand, obwohl er einige Male sein hervorragendes Können unter Beweis stellte.

    Federico Chiesa (N/A):

    Ersetzte Ekitike in den letzten Minuten.

    Arne Slot (6/10):

    Taktisch gesehen hat er nicht viel zum Ergebnis beigetragen, aber zumindest gelang es ihm, seine Spieler von ihrer Enttäuschung am Wochenende zu befreien und an einem schwierigen Ort zu gewinnen.

