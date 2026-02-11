Spielerbewertungen von Liverpool gegen Sunderland: Virgil van Dijk führt die Reds an die Spitze und bringt sie zurück auf die Siegerstraße, während Ibrahima Konate und Florian Wirtz glänzen.

Liverpool dominierte die erste Halbzeit in Wearside, und an einem anderen Abend hätte Florian Wirtz vor der Pause vielleicht mehr als einmal getroffen. Der deutsche Spielmacher scheiterte zweimal an Robin Roefs im Tor von Sunderland und traf außerdem den Pfosten, nachdem er sich im Strafraum gedreht und gewendet hatte.

Auch nach der Pause waren die Reds weiterhin die Mannschaft, die am ehesten den Bann brechen konnte, und Van Dijk gelang schließlich kurz nach der Stunde der Führungstreffer, als er eine Ecke von Mohamed Salah per Kopfball verwandelte, wobei der Ball noch von Habib Diarra abgefälscht wurde.

Hugo Ekitike vergab eine gute Chance, die Führung von Liverpool auszubauen, als er aus guter Position neben das Tor köpfte. Obwohl Sunderland offensive Einwechselspieler brachte, gelang es ihnen nicht, nennenswerte Chancen zu kreieren, um den Ausgleich zu erzielen. Salah kam in der Nachspielzeit dem Torerfolg am nächsten, als er mit einem Fallrückzieher das Tor verfehlte.

GOAL bewertet die Spieler von Liverpool im Stadium of Light...