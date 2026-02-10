Goal.com
Spielerbewertungen von Chelsea gegen Leeds: Die Blues verspielen den Sieg! Die Magie von Cole Palmer und Joao Pedro wird durch eine katastrophale Defensivleistung zunichte gemacht, als Liam Rosenior schließlich Punkte verliert.

Chelsea konnte unter Liam Rosenior zum ersten Mal kein Premier-League-Spiel gewinnen, nachdem es am Dienstag gegen Leeds United nur zu einem 2:2-Unentschieden gereicht hatte. Die Blues waren über weite Strecken der Partie die deutlich bessere Mannschaft und führten in der zweiten Halbzeit sogar mit zwei Toren, doch eine Reihe von Abwehrfehlern kostete sie den Sieg, der ihre Hoffnungen auf die Qualifikation für die Champions League enorm gestärkt hätte.

Chelsea ging Mitte der ersten Halbzeit in Führung, als Cole Palmer die Abwehr von Leeds mit einem einfachen Pass zwischen zwei statischen Verteidigern durchbrach und Joao Pedro bediente, der durchstartete und Torhüter Karl Darlow überlupfte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhielten die Gastgeber einen Elfmeter, nachdem Pedro von Jaka Bijol auf fast identische Weise zu Boden gestoßen wurde wie bei seinem Elfmeter am Samstag bei den Wolves. Palmer verwandelte den Elfmeter natürlich souverän und baute die Führung aus.

Doch kurz nach der Stunde drohte sich das Blatt zu wenden, als Moises Caicedo nach einem späten Foul an Jayden Bogle einen Elfmeter verursachte. Lukas Nmecha trat an und schickte Robert Sanchez in die falsche Ecke, um Leeds eine Lebenslinie zu geben, als sie schon so gut wie geschlagen schienen.

Bemerkenswerterweise gelang Leeds in der 73. Minute der Ausgleich. Trevoh Chalobah konnte einen hohen Ball nicht klären, während Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo und Sanchez es nicht schafften, den Ball aus ihrer Hälfte zu befördern, sodass Nmecha herankommen und auf Noah Okafor querlegen konnte, der den Ball ins leere Tor schob.

Chelsea warb um den Siegtreffer, Pedro Neto schoss eine Flanke, die fast in die obere Ecke fiel, bevor Jorrel Hatos Ball von seinem portugiesischen Namensvetter Joao an die Latte geköpft wurde.

In der 94. Minute hätte Chelsea das Spiel gewinnen müssen. Caicedo spielte eine schöne Flanke in den Fünfmeterraum, die nur darauf wartete, verwertet zu werden, aber ausgerechnet Palmer schoss aus kurzer Distanz über das Tor, sodass sich beide Teams die Punkte teilten.

GOAL bewertet die Spieler von Chelsea aus Stamford Bridge...

    Torwart &amp; Abwehr

    Robert Sanchez (5/10):

    Zeigte eine ordentliche Leistung beim Kicken, gehörte jedoch zu den Spielern, die sich keine Lorbeeren verdienen konnten, als sie den Ball für Okafors Ausgleichstreffer nicht klären konnten.

    Malo Gusto (4/10):

    Auch er konnte eine chaotische Situation nicht unter Kontrolle bringen, wodurch Leeds aus dem Nichts den Ausgleich erzielen konnte.

    Josh Acheampong (4/10):

    Eine weitgehend beeindruckende Leistung des 19-Jährigen, aber er hat beim Tor von Okafor einen schweren Fehler gemacht. Nach diesem Vorfall wurde er für Fofana ausgewechselt.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Auch er konnte die Grundlagen nicht umsetzen und ermöglichte Leeds so, sich in ein Spiel zurückzukämpfen, aus dem sie über eine Stunde lang ausgeschieden waren.

    Marc Cucurella (6/10):

    Er stürmte in den Raum auf der linken Seite, der durch das Zusammenspiel von Palmer und Fernandez frei geworden war. Wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

    Mittelfeld

    Andrey Santos (6/10):

    Er brachte eine gelungene Mischung aus Fleiß und Kreativität mit, gewann den Ball zurück und scheute sich nie, die Linien zu durchbrechen. Er wurde für Delap ausgewechselt, nachdem Leeds zum 2:2 ausgeglichen hatte.

    Moises Caicedo (3/10):

    Der einzige Chelsea-Spieler, der an beiden Toren von Leeds beteiligt war. Eine katastrophale Leistung.

    Cole Palmer (7/10):

    Erhielt von Rosenior die Freiheit, sich zu bewegen, startete als Nummer 10, tauchte aber oft auf der linken Seite auf und tauschte ständig die Position mit Fernandez. Bereitete Pedros Führungstreffer vor, bevor er einen weiteren Elfmeter verwandelte. Verpasste jedoch in der Nachspielzeit aus nur wenigen Metern Entfernung die Chance zum Siegtreffer, wofür ihm ein Punkt abgezogen werden muss.

    Angriff

    Estevao (6/10):

    Zeigte Ansätze seines enormen Potenzials und brachte die begeisterten heimischen Fans zum Jubeln, ließ jedoch im Abschluss zu wünschen übrig. Wurde für Neto ausgewechselt.

    Joao Pedro (8/10):

    Wie Palmer hätte auch Pedro für seine brillanten Leistungen im Angriff mehr aus diesem Spiel herausholen müssen. Er ließ sich tief fallen, um sich mit seinen Sturmkollegen zu verbinden. Er erzielte den Führungstreffer und holte den Elfmeter für Chelsea heraus.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Beeindruckte in einer hybriden Rolle als offensiver Mittelfeldspieler/linker Flügelspieler und baute eine Verbindung zu dem formstarken Palmer auf.

    Spieler &amp; Manager

    Jorrel Hato (6/10):

    Wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit für Cucurella eingewechselt. Es war jedoch nicht seine Schuld, dass die Abwehr von Chelsea auseinanderfiel.

    Pedro Neto (5/10):

    Kam für Estevao ins Spiel. Hatte nicht die gleiche Magie in den Schuhen.

    Wesley Fofana (5/10):

    Kam für Acheampong ins Spiel.

    Liam Delap (5/10):

    Wurde für Santos eingewechselt, als Chelsea den Siegtreffer suchte.

    Liam Rosenior (6/10):

    Chelsea spielte über weite Strecken des Spiels schönen Fußball. Ihre Naivität kam sie jedoch teuer zu stehen. Zwei Punkte gingen aus einer unerklärlichen Situation verloren.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

