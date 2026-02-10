Chelsea ging Mitte der ersten Halbzeit in Führung, als Cole Palmer die Abwehr von Leeds mit einem einfachen Pass zwischen zwei statischen Verteidigern durchbrach und Joao Pedro bediente, der durchstartete und Torhüter Karl Darlow überlupfte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhielten die Gastgeber einen Elfmeter, nachdem Pedro von Jaka Bijol auf fast identische Weise zu Boden gestoßen wurde wie bei seinem Elfmeter am Samstag bei den Wolves. Palmer verwandelte den Elfmeter natürlich souverän und baute die Führung aus.

Doch kurz nach der Stunde drohte sich das Blatt zu wenden, als Moises Caicedo nach einem späten Foul an Jayden Bogle einen Elfmeter verursachte. Lukas Nmecha trat an und schickte Robert Sanchez in die falsche Ecke, um Leeds eine Lebenslinie zu geben, als sie schon so gut wie geschlagen schienen.

Bemerkenswerterweise gelang Leeds in der 73. Minute der Ausgleich. Trevoh Chalobah konnte einen hohen Ball nicht klären, während Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo und Sanchez es nicht schafften, den Ball aus ihrer Hälfte zu befördern, sodass Nmecha herankommen und auf Noah Okafor querlegen konnte, der den Ball ins leere Tor schob.

Chelsea warb um den Siegtreffer, Pedro Neto schoss eine Flanke, die fast in die obere Ecke fiel, bevor Jorrel Hatos Ball von seinem portugiesischen Namensvetter Joao an die Latte geköpft wurde.

In der 94. Minute hätte Chelsea das Spiel gewinnen müssen. Caicedo spielte eine schöne Flanke in den Fünfmeterraum, die nur darauf wartete, verwertet zu werden, aber ausgerechnet Palmer schoss aus kurzer Distanz über das Tor, sodass sich beide Teams die Punkte teilten.

