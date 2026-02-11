Spielerbewertungen der Arsenal-Frauen gegen OH Leuven: Chloe Kelly beeindruckt bei ihrer Rückkehr in die Gunners-Aufstellung, während Olivia Smith und Frida Maanum sich in der Champions League als tödlich erweisen.

Die Spielerinnen der Gunners und die mitgereisten Fans hatten wohl ein Déjà-vu-Erlebnis, als sie die Reise wiederholten, die sie vor weniger als zwei Monaten zum letzten Spieltag der Ligaphase unternommen hatten. Damals besiegte Arsenal den Gastgeber souverän mit 3:0, und diesmal war es eine ähnliche Geschichte, nur mit einem noch besseren Ergebnis.

Dank der großartigen Leistung der äußerst agilen Caitlin Foord gingen die Gäste nach 22 Minuten in Führung, als Maanum ihren Flankenball per Kopf verwandelte. Das zweite Tor war dann das Ergebnis einer schönen Aktion von Chloe Kelly auf der gegenüberliegenden Seite. Die englische Nationalspielerin stand zum ersten Mal seit ihrer Verletzung beim Sieg der Lionesses gegen Ghana Anfang Dezember wieder in der Startelf ihres Vereins oder ihrer Nationalmannschaft, zeigte sich aber in Bestform und bediente Smith mit einer tollen Flanke, die die Kanadierin souverän zum 2:0 verwandelte.

Arsenal hatte zahlreiche Chancen, auf 3:0 zu erhöhen, bevor Maanum schließlich zu Beginn der zweiten Halbzeit traf, nachdem Foord erneut die Abwehr von Leuven auseinandergenommen hatte. Dann kam Alessia Russo von der Bank und schaltete sich ebenfalls ein, indem sie einen abgefälschten Schuss von Smilla Holmberg verwertete und den Gunners eine Vier-Tore-Führung verschaffte, die wohl niemand mehr im Rückspiel, das am kommenden Mittwoch zu Hause stattfindet, aufgeben wird.

Damit ist ein rein englisches Champions-League-Viertelfinale so gut wie sicher, das Hinspiel zwischen Arsenal und Chelsea findet Ende März in Nord-London statt.

GOAL bewertet die Spieler von Arsenal aus Den Dreef...