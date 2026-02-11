Goal.com
Kelly Smith Maanum Arsenal GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Spielerbewertungen der Arsenal-Frauen gegen OH Leuven: Chloe Kelly beeindruckt bei ihrer Rückkehr in die Gunners-Aufstellung, während Olivia Smith und Frida Maanum sich in der Champions League als tödlich erweisen.

Arsenal steht nach einem 4:0-Sieg gegen OH Leuven am Mittwoch in Belgien mit einem Bein im Viertelfinale der Frauen-Champions-League. Zwei Tore von Frida Maanum und jeweils ein Treffer von Olivia Smith und Alessia Russo sorgten für den Sieg und brachten den amtierenden Europameister einen großen Schritt näher an ein Aufeinandertreffen mit dem Londoner Rivalen Chelsea im Viertelfinale.

Die Spielerinnen der Gunners und die mitgereisten Fans hatten wohl ein Déjà-vu-Erlebnis, als sie die Reise wiederholten, die sie vor weniger als zwei Monaten zum letzten Spieltag der Ligaphase unternommen hatten. Damals besiegte Arsenal den Gastgeber souverän mit 3:0, und diesmal war es eine ähnliche Geschichte, nur mit einem noch besseren Ergebnis.

Dank der großartigen Leistung der äußerst agilen Caitlin Foord gingen die Gäste nach 22 Minuten in Führung, als Maanum ihren Flankenball per Kopf verwandelte. Das zweite Tor war dann das Ergebnis einer schönen Aktion von Chloe Kelly auf der gegenüberliegenden Seite. Die englische Nationalspielerin stand zum ersten Mal seit ihrer Verletzung beim Sieg der Lionesses gegen Ghana Anfang Dezember wieder in der Startelf ihres Vereins oder ihrer Nationalmannschaft, zeigte sich aber in Bestform und bediente Smith mit einer tollen Flanke, die die Kanadierin souverän zum 2:0 verwandelte.

Arsenal hatte zahlreiche Chancen, auf 3:0 zu erhöhen, bevor Maanum schließlich zu Beginn der zweiten Halbzeit traf, nachdem Foord erneut die Abwehr von Leuven auseinandergenommen hatte. Dann kam Alessia Russo von der Bank und schaltete sich ebenfalls ein, indem sie einen abgefälschten Schuss von Smilla Holmberg verwertete und den Gunners eine Vier-Tore-Führung verschaffte, die wohl niemand mehr im Rückspiel, das am kommenden Mittwoch zu Hause stattfindet, aufgeben wird.

Damit ist ein rein englisches Champions-League-Viertelfinale so gut wie sicher, das Hinspiel zwischen Arsenal und Chelsea findet Ende März in Nord-London statt.

GOAL bewertet die Spieler von Arsenal aus Den Dreef...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Torwart &amp; Abwehr

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Hatte insgesamt nicht viel zu tun, zeigte jedoch in der zweiten Halbzeit eine gute Parade mit den Fingerspitzen gegen Bosteels.

    Emily Fox (6/10):

    Lieferte eine solide Leistung über 45 Minuten, bevor sie offenbar eine Pause bekam, als Holmberg sie zur Halbzeit ersetzte.

    Leah Williamson (7/10):

    Zeigte ihre hervorragende Passgenauigkeit, bevor sie nach einer Stunde vom Platz ging.

    Laia Codina (7/10):

    Wurde in dieser Saison nicht oft eingesetzt, dominierte hier jedoch und gewann alle sechs ihrer Kopfballduelle, um jede potenzielle Gefahr durch Leuven zu vereiteln.

    Katie McCabe (8/10):

    Leistete hervorragende Defensivarbeit und gewann alle fünf Zweikämpfe am Boden. War auch oft in der Offensive aktiv und lieferte einige großartige Vorlagen.

  • SOCCER CL OHL WOMEN VS ARSENALAFP

    Mittelfeld

    Victoria Pelova (7/10):

    Eine weitere Spielerin, die in dieser Saison nicht allzu viel Spielzeit hatte, aber davon war nichts zu spüren. Sie fügte sich nahtlos ins Mittelfeld ein und war regelmäßig an den besten Passkombinationen von Arsenal beteiligt.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Eine starke Leistung der Zweitplatzierten des Ballon d'Or, die mit ihrer Fähigkeit, Abwehrreihen zu knacken, Arsenal mehrfach in gute Positionen brachte.

    Frida Maanum (8/10):

    Sie kam regelmäßig in hervorragende Torpositionen und hatte die Chance, mehr als nur zwei Tore zu erzielen. Beide Male schloss sie jedoch gut ab und trug auch im Angriff viel zum Ballbesitz bei.

  • Olivia Smith Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Angriff

    Caitlin Foord (8/10):

    Bereitete Leuven mit ihrem direkten und positiven Spiel und ihren stets präzisen letzten Pässen den ganzen Abend über Probleme. Niemand schuf mehr Torchancen.

    Olivia Smith (8/10):

    Hätte mehr als nur ein Tor erzielen können, hat sich aber gut in Position gebracht und ihren einzigen Schuss brillant verwandelt. Eine weitere gute Leistung in der Rolle der Nummer 9, nachdem sie am Wochenende das einzige Tor beim überraschenden Sieg gegen Manchester City erzielt hatte.

    Chloe Kelly (8/10):

    Bei ihrem ersten Start seit Anfang Dezember zeigte sie sich in Topform. Sie arbeitete hart ohne Ball und sorgte mit dem Ball für echte Probleme, vor allem mit ihrer brillanten Flanke für Smiths Tor.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-LEUVEN-ARSENALAFP

    Spieler &amp; Manager

    Smilla Holmberg (7/10):

    Ersetzte Fox zur Halbzeit und brachte viel Energie auf der rechten Seite, wobei ihre präzise Flanke zu Russos Tor führte.

    Alessia Russo (7/10):

    Nutzte ihre einzige Chance, nachdem sie kurz nach der Stunde eingewechselt worden war. Passte sich gut an, um den Ball zu versenken.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Ersetzte Williamson in der Mitte der zweiten Halbzeit souverän in der Abwehr und spielte den Ball gut weiter.

    Kyra Cooney-Cross (N/A):

    Sie gab ihr erstes Spiel in diesem Jahr in der Schlussphase, nachdem sie diese Woche wieder zum Kader gestoßen war, nachdem sie einige Zeit mit ihrer Familie verbracht hatte, nachdem bei ihrer Mutter eine schreckliche Krebsdiagnose gestellt worden war.

    Kim Little (N/A):

    Kam in den letzten Minuten zum Einsatz.

    Renee Slegers (7/10):

    Sorgte mit ihrer Rotation für die perfekte Balance, indem sie wichtige Spielerinnen zum richtigen Zeitpunkt schonte und gleichzeitig die spielentscheidende Chemie in ihrer Aufstellung aufrechterhielt. Auch ihre Auswechselbank nutzte sie als Erweiterung davon gut.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

