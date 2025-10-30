Umstrittene Trikot-Aktion von Bayern-Star Michael Olise in Köln: Hätte das nicht Gelb sein müssen?

Bei einem Eckball für den deutschen Rekordmeister in der 26. Spielminute zog sich der 23-jährige Offensivstar kurzerhand sein Trikot aus, um sein darunter befindliches Unterhemd loszuwerden. Bei rund 13 Grad Außentemperatur schien es Olise im Kölner Müngersdorfer Stadion offensichtlich zu heiß zu sein. Das lästige Shirt warf er kurzerhand neben die Grundlinie auf den Boden.

Bei den Spielern des Effzeh stieß die Aktion hingegen auf wenig Gegenliebe. Einige Spieler der Geißböcke beschwerten sich bei Schiedsrichter Tobias Welz, da sich Olise ihrer Meinung nach zu viel Zeit bei der Ausführung seines Eckballs ließ.

Außerdem ist das Ausziehen des Trikots eigentlich ein Gelb-würdiges Vergehen, wurde von Welz allerdings nicht verwarnt. Ein Umstand, der einigen Fans bei Social Media sauer aufstieß.