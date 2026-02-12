Spieler der Saison in der Premier League? Martin Zubimendi verdient mehr Anerkennung für seine Rolle im Titelkampf von Arsenal.

Es hat Arsenal definitiv geholfen, dass Zubimendi in eine Situation gekommen ist, in der sein Mittelfeldpartner ein 105 Millionen Pfund (144 Millionen Dollar) teurer Superstar ist. Dennoch muss er sich noch in Artetas System einfügen, was für jeden neuen Spieler eine schwierige Aufgabe ist, wenn man bedenkt, wie etabliert der Kern der Mannschaft zu diesem Zeitpunkt ihres Projekts ist.

„Es ist so einfach, mit ihm zu spielen“, sagte Declan Rice über Zubimendi in dieser Saison, vielleicht weil er noch nie zuvor einen solchen Partner auf Vereinsebene hatte. „Wir haben ihn erst im Sommer verpflichtet, und normalerweise dauert es eine Weile, bis man eine Verbindung aufbaut. Aber vom ersten Moment an, als wir in der Vorsaison zusammen waren, wusste ich, dass ich mit ihm guten Fußball spielen würde.

Ich mochte ihn einfach als Mensch und als Spieler. Im Laufe der Spiele hat sich unser gegenseitiges Verständnis hervorragend entwickelt. Er ist so ein netter Kerl. Er ist die spanische Nummer 6, und wir wissen, wie spanische Nummern 6 sind. Sie sind die Besten in der ersten Phase des Spielaufbaus, beim Drehen mit dem Ball und beim Vorwärtsspiel, beim Spielen in die Räume, und genau das haben wir mit ihm.

Wir alle vertrauen ihm mit dem Ball. Wenn ein Spieler an dir dran ist, ist es einfach, ihm den Ball zu geben, und wir alle fühlen uns mit ihm sehr sicher. Er war so gut für uns – ein unglaublicher Spieler.“

Es gibt eine schöne Dualität zwischen Zubimendi und Rice, die neue Konzepte mit einer altmodischen „Einer bleibt, einer geht“-Politik kombiniert. Es gibt kaum eine Schwäche zwischen ihnen, die ausgenutzt werden könnte. Beide können den Ball tragen und sind widerstandsfähig gegen Pressing. Während Zubimendi mehr Anmut und ein gutes Auge für Pässe hat, verfügt Rice über die Kraft, mehrere Spieler auszuschalten und den Ball zurückzugewinnen. Und jetzt sind sie wichtige Torjäger für eine Mannschaft, die sich nicht wirklich auf ihre drei Stürmer verlassen kann, um Tore zu erzielen.