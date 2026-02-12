Goal.com
Spieler der Saison in der Premier League? Martin Zubimendi verdient mehr Anerkennung für seine Rolle im Titelkampf von Arsenal.

Arsenal ist der große Favorit auf den Gewinn der diesjährigen Premier League. Mit noch etwa einem Drittel der Saison vor sich haben sie sich eine komfortable Position erarbeitet und sollten von hier aus den Sack zu machen. Es war eine echte Teamleistung, bei der jeder in Mikel Artetas Kader seinen Beitrag geleistet hat, aber es wird immer Stimmen geben, die einen Spieler über alle anderen stellen wollen. Warum kann das nicht Martin Zubimendi sein?

Der spanische Nationalspieler, der im vergangenen Sommer für 55,8 Millionen Pfund (76,3 Millionen Dollar) von Real Sociedad verpflichtet wurde, hat sich nahtlos in das Emirates Stadium eingefügt. Er sieht aus und fühlt sich an wie ein Arsenal-Spieler aus einer der erfolgreichen Ären des Vereins und hilft ihm nun dabei, um den ersten Titel seit 22 Jahren zu kämpfen.

Zubimendis Übergang in die Premier League lässt ihn wie einen erfahrenen Veteranen wirken, doch seine Leistungen wurden bisher nicht besonders beachtet. Es ist an der Zeit, dass sich das ändert und er die ihm gebührende Anerkennung erhält.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALAFP

    Liverpool zeigen, was ihnen entgeht

    Zubimendi machte sich 2024 erstmals einem englischen Publikum bekannt. Bevor er in eine Transfer-Saga verwickelt wurde, wurde er als der Mann bekannt, der Rodri im Finale der Europameisterschaft gegen die Three Lions mühelos ersetzte. Obwohl der Star von Manchester City in diesem Jahr den Ballon d'Or gewann, wurde Rodris Position wohl dadurch geschwächt, dass der spätere Europameister mit Zubimendi als Ersatzspieler keinen Schritt aus dem Takt kam.

    „Er ist ein großartiger Spieler“, sagte Rodri letztes Jahr über seinen Ersatzspieler in der La Roja. „Er hat die Disziplin und Mentalität, die ihn zu einem der Besten machen können, wenn er es nicht schon ist. Ich habe neulich mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass es seine Zeit ist und dass ich ihm die Schlüssel zum Team überlasse.“

    Nach dem Gewinn der Euro 2024 wurde Zubimendi von Liverpool umworben, das überzeugt war, ihn davon überzeugen zu können, seinen Jugendverein Real Sociedad zu verlassen. Er galt als der perfekte Taktgeber für das Mittelfeld, auf das sich der neue Cheftrainer Arne Slot stützen wollte. Doch nachdem er zunächst seine Bereitschaft zu einem Wechsel signalisiert hatte, änderte Zubimendi seine Meinung. Einige Berichte behaupten, dass eine Intervention von Arteta bezüglich eines Transfers ein Jahr später den Ausschlag gegeben habe.

    Für Liverpool spielte das in der Saison 2024/25 keine Rolle, da sie Arsenal mit 10 Punkten Vorsprung den Premier-League-Titel abnahmen, dank einer Mittelfeldbasis mit Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai, obwohl sie in dieser Saison im Mittelfeld kläglich hinterherhinken. Die Gunners hingegen scheinen ausgewogener denn je zu sein.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    Perfekter Reis-Partner

    Es hat Arsenal definitiv geholfen, dass Zubimendi in eine Situation gekommen ist, in der sein Mittelfeldpartner ein 105 Millionen Pfund (144 Millionen Dollar) teurer Superstar ist. Dennoch muss er sich noch in Artetas System einfügen, was für jeden neuen Spieler eine schwierige Aufgabe ist, wenn man bedenkt, wie etabliert der Kern der Mannschaft zu diesem Zeitpunkt ihres Projekts ist.

    „Es ist so einfach, mit ihm zu spielen“, sagte Declan Rice über Zubimendi in dieser Saison, vielleicht weil er noch nie zuvor einen solchen Partner auf Vereinsebene hatte. „Wir haben ihn erst im Sommer verpflichtet, und normalerweise dauert es eine Weile, bis man eine Verbindung aufbaut. Aber vom ersten Moment an, als wir in der Vorsaison zusammen waren, wusste ich, dass ich mit ihm guten Fußball spielen würde.

    Ich mochte ihn einfach als Mensch und als Spieler. Im Laufe der Spiele hat sich unser gegenseitiges Verständnis hervorragend entwickelt. Er ist so ein netter Kerl. Er ist die spanische Nummer 6, und wir wissen, wie spanische Nummern 6 sind. Sie sind die Besten in der ersten Phase des Spielaufbaus, beim Drehen mit dem Ball und beim Vorwärtsspiel, beim Spielen in die Räume, und genau das haben wir mit ihm.

    Wir alle vertrauen ihm mit dem Ball. Wenn ein Spieler an dir dran ist, ist es einfach, ihm den Ball zu geben, und wir alle fühlen uns mit ihm sehr sicher. Er war so gut für uns – ein unglaublicher Spieler.“

    Es gibt eine schöne Dualität zwischen Zubimendi und Rice, die neue Konzepte mit einer altmodischen „Einer bleibt, einer geht“-Politik kombiniert. Es gibt kaum eine Schwäche zwischen ihnen, die ausgenutzt werden könnte. Beide können den Ball tragen und sind widerstandsfähig gegen Pressing. Während Zubimendi mehr Anmut und ein gutes Auge für Pässe hat, verfügt Rice über die Kraft, mehrere Spieler auszuschalten und den Ball zurückzugewinnen. Und jetzt sind sie wichtige Torjäger für eine Mannschaft, die sich nicht wirklich auf ihre drei Stürmer verlassen kann, um Tore zu erzielen.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Torgefahr

    In sieben Spielzeiten bei Real Sociedad erzielte Zubimendi höchstens vier Tore pro Saison, und zwar in der Saison 2023/24. Seine weiteren Torbilanzen nach seinem Durchbruch in die erste Mannschaft lauteten null, null, null, drei, eins und zwei. Bei Arsenal hat er in 34 Einsätzen bereits sechs Tore erzielt.

    Zubimendis jüngster Treffer fiel am Samstag beim 3:0-Sieg gegen Sunderland, als er mit einem Weitschuss an den Innenpfosten die Torflaute in einer Partie beendete, die nervös zu werden drohte. Dies stand im Gegensatz zu seinen anderen Toren für die Gunners, bei denen stattdessen seine gekonnte und unerwartete Bewegung im letzten Drittel oder seine geheime Waffe, die Kopfballstärke, den Unterschied ausmachten.

    „Er leistet jetzt einen Beitrag zum Team, den wir wahrscheinlich nicht erwartet hätten, aber er hat wirklich die Intuition und die Qualität, um solche Momente im und um den Strafraum herum zu schaffen“, sagte Arteta über Zubimendi nach seinem Einsatz gegen Sunderland.

    Aber genau darum geht es doch, oder? Die besten Spieler, insbesondere Mittelfeldspieler dieser Art, überraschen einen und bereichern ihr Spiel um Facetten, die man nicht erwartet hätte. Rice ist ironischerweise ein weiteres gutes Beispiel dafür. In seinen ersten Jahren in der ersten Mannschaft von West Ham wurde von ihm erwartet, dass er sich zu einem durchschnittlichen defensiven Mittelfeldspieler entwickeln oder vielleicht sogar weiter nach hinten als luxuriöser Innenverteidiger rücken würde. Mit jeder Saison entwickelte er neue Fähigkeiten, bis er für eine zweistellige Millionensumme an einen Verein verkauft wurde, der den Titelgewinn anstrebt.

    Als Rodri den Ballon d'Or gewann, hatte er zuvor in einer Saison neun Tore für Manchester City erzielt, davon acht in der Premier League.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Das letzte Puzzleteil

    Alle erwarteten, dass Arsenals letzter Baustein, der sie vom Titelanwärter zum Meister machen würde, der neue Stürmer sein würde. Der gesamte Druck lastete auf Viktor Gyokeres, der nun Ergebnisse liefern musste, und obwohl seine Zahlen nach seinem jüngsten Torrausch etwas besser aussehen – 13 Tore in 32 Spielen als Gunner –, behandelt er den Ball immer noch wie eine Bombe, wenn er nicht aufs Tor schießt.

    Die bisher insgesamt enttäuschende Saison des Schweden führte zu lautstarken Forderungen nach der Rückkehr von Kai Havertz und Gabriel Jesus nach ihren langen Verletzungen, aber auch sie sind nicht gerade Torjäger oder klinische Vollstrecker. Außerdem hat Bukayo Saka seit seiner Genesung nach einer Oberschenkeloperation im letzten Jahr etwas an Schnelligkeit eingebüßt, und auch Artetas andere Flügelstürmer haben nicht mit Toren dazu beigetragen, diese Defizite auszugleichen.

    Es war unter anderem Zubimendi, der diese Last mitgetragen hat. Es wäre für einen Sechser, der aus einer ausländischen Liga zum Verein gekommen ist, ein Leichtes gewesen, sich hinter der üblichen Ausrede zu verstecken, dass er Zeit brauche, um sich anzupassen, und diese Verantwortung abzuschieben, aber er ist dadurch nur noch mutiger und selbstbewusster geworden. Und das, ohne zu berücksichtigen, wofür Zubimendi ursprünglich verpflichtet wurde.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-ARSENALAFP

    Arsenals bester Spieler?

    In dieser Saison gab es kaum Unterschiede zwischen den besten Spielern von Arsenal. Gyokeres, der erneut als leistungsschwach oder unterqualifiziert gilt, ist mit 13 Toren der beste Torschütze der Mannschaft. Ihm folgen Gabriel Martinelli, der die meiste Zeit der Saison als Ersatzspieler fungierte, mit 10 Toren und Saka mit sieben Toren.

    Wenn nicht jemand eine Torjagd wie Gareth Bale in der Saison 2012/13 hinlegt, ist es schwer vorstellbar, dass der Torschützenkönig der Gunners als bester Spieler der Saison 2025/26 in Erinnerung bleiben wird. Dieser Titel ist noch zu vergeben.

    Zu Beginn der Saison sah es so aus, als würde Gabriel Magalhaes, der ein Magnet für Standardsituationen ist, diese Auszeichnung gewinnen, so groß war die Angst, die Arsenal bei den Teams in ganz Europa auslöste. Eine Verletzung zu Beginn des Winters hat diesen Fortschritt zunichte gemacht, und die gegnerischen Mannschaften haben begonnen, seinen Einfluss bei Ecken und Freistößen zu neutralisieren, was jedoch nur dazu geführt hat, dass andere Spieler stattdessen für Chaos sorgen konnten.

    Nur Rice, Arsenals anderer Starspieler, der in den kommenden Monaten sicherlich in die Diskussion um den Spieler des Jahres einbezogen werden wird, hat in dieser Saison mehr Spiele als Zubimendi bestritten, und das sind nur 35 zu 34. Sie stehen alle drei Tage in der Mannschaft und spielen in der Regel die vollen 90 Minuten. Es könnte zu einem direkten Duell zwischen den beiden Mittelfeldspielern um diese Ehre kommen.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rennen um POTY

    Die Auszeichnungen zum Spieler des Jahres gehen in der Regel an den besten Spieler des Meisters. In den letzten fünf Jahren war Mohamed Salah in der Saison 2021/22 der einzige Spieler, der entweder die Auszeichnung der PFA oder der Football Writers' Association gewann, ohne den ersten Platz zu belegen, und das lag an seiner unglaublichen individuellen Saison. In diesem Jahr gibt es eigentlich keinen Grund, jemanden außerhalb von Arsenal zu berücksichtigen.

    Die Hauptkonkurrenten der Gunners um diese Auszeichnungen kommen von ihrem Titelrivalen Manchester City, wo Erling Haaland weiterhin die Torjägerliste anführt und Antoine Semenyo ebenfalls unter den Top 3 der Torschützen zu finden ist. Es gab keine anderen herausragenden Einzelleistungen, die es wert wären, einem Arsenal-Spieler den Preis wegzuschnappen, und auch keinen Fall wie 2008/09, als Ryan Giggs aufgrund seiner Verdienste den Preis gewann, nachdem Manchester United dank einer ähnlichen Mannschaftsleistung den Titel erneut verteidigen konnte.

    Wenn Arsenal sich im Titelrennen erneut absetzen kann, wird die Debatte um den Spieler des Jahres wieder in den Fokus rücken. Es gibt kaum Argumente gegen einen Sieg von Zubimendi.

