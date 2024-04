Fenerbahce will das Duell mit Galatasaray mit einer Junioren-Auswahl bestreiten. Auch ein Abbruch des Spiels steht im Raum.

Das Endspiel um den türkischen Supercup zwischen den Erzrivalen Galatasaray und Fenerbahce am Sonntagabend droht zur Farce zu werden. Fener will aus Ärger über mehrere Entscheidungen des türkischen Verbands (TFF) und wegen des Verstreichens mehrerer Ultimaten seine U19 einsetzen. Nicht wenige Experten in der Türkei rechnen mittlerweile damit, dass es bei dem Spiel zu einem Abbruch kommen werde.