Spezielle Klausel: BVB stimmt bei Talent-Deal wohl besonderen Bedingungen zu

Am Montagabend berichtete Sky, dass sich Borussia Dortmund und der brasilianische Erstligist Cruzeiro Belo Horizonte auf einen Sommer-Transfer von Linksverteidiger Kaua Prates verständigt haben. Demnach betrage die Ablösesumme für den 17-jährigen Brasilianer zwölf Millionen Euro inklusive Boni. Es gebe lediglich noch letzte Details zwischen dem BVB und der Spielerseite zu klären.

Wie das auf Cruzeiro spezialisierte Nachrichtenportal Central da Toca aus Brasilien nun schreibt, erhält der Klub einen Anteil am finanziellen Gewinn des BVB im Falle eines zukünftigen Transfers des 17-Jährigen.