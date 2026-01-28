Goal.com
Spezielle Klausel: BVB stimmt bei Talent-Deal wohl besonderen Bedingungen zu

Am Montagabend berichtete Sky, dass sich Borussia Dortmund und der brasilianische Erstligist Cruzeiro Belo Horizonte auf einen Sommer-Transfer von Linksverteidiger Kaua Prates verständigt haben. Demnach betrage die Ablösesumme für den 17-jährigen Brasilianer zwölf Millionen Euro inklusive Boni. Es gebe lediglich noch letzte Details zwischen dem BVB und der Spielerseite zu klären.

Wie das auf Cruzeiro spezialisierte Nachrichtenportal Central da Toca aus Brasilien nun schreibt, erhält der Klub einen Anteil am finanziellen Gewinn des BVB im Falle eines zukünftigen Transfers des 17-Jährigen.

  • Cruzeiro wird demnach einen Anspruch auf einen bestimmten Prozentsatz des Nettogewinns haben, den Dortmund bei einem möglichen Verkauf des Spielers erzielt. Heißt: Wenn der BVB Prates für eine höhere Summe verkauft, als er bezahlt hat, erhält Cruzeiro einen Anteil an der Differenz.

  • Kaua Prates soll bis 2031 beim BVB zugesagt haben

    Der Anteil soll zudem progressiv sein: Je höher der Wiederverkaufswert, desto höher der Prozentsatz, der an Cruzeiro überwiesen wird.

    Prates soll bei der Borussia einem Vertrag bis 2031 zugestimmt haben. In der laufenden Saison bestritt er drei Spiele für Cruzeiro und erzielte dabei ein Tor.

  • Die nächsten Spiele des BVB:

    • 28.01., 21 Uhr: BVB - Inter Mailand
    • 01.02., 17.30 Uhr: BVB - Heidenheim
    • 07.02., 15.30 Uhr: Wolfsburg - BVB
    • 13.02., 20.30 Uhr: BVB - Mainz
