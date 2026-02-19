Spektakuläres Projekt mit Novak Djokovic: Real Madrids Keeper Thibaut Courtois steigt bei französischem Verein ein

In der Tabelle der Ligue 2 belegt Le Mans nach 23 Spieltagen den fünften Platz, die ersten beiden Ränge berechtigen zum direkten Aufstieg in die Ligue 1. Allerdings geht es an der Spitze sehr eng zu: Der Rückstand auf Spitzenreiter Troyes beträgt nur drei Zähler und Verfolger Reims hat gar nur einen Punkt Vorsprung auf Courtois' neuen Klub.

Le Mans stieg 2024/25 aus der 3. Liga auf. Im französischen Oberhaus war der 1902 gegründete Verein zuletzt in der Saison 2009/10 aktiv. 2013 musste Le Mans wegen hoher Schulden in die vierte Liga zwangsabsteigen und spielte zwischenzeitlich gar in der sechsten Liga. Zu den prominentesten Ex-Spielern gehören die späteren Stürmerstars Didier Drogba (1998 bis 2002), Grafite (2006 bis 2007) und Gervinho (2007 bis 2009).

Real-Schlussmann Courtois ist damit bereits der dritte Spieler der Blancos, der in einen Profiverein investiert. Vinicius Junior hält die Mehrheit am portugiesischen Erstliga-Aufsteiger FC Alverca. Kylian Mbappe übernahm 2024 SM Caen. Beim Klub aus der Normandie läuft es seitdem allerdings nicht gut, Caen stieg prompt nach einer historisch schlechten Saison in die Drittklassigkeit ab und die Fans protestierten gegen ihren prominenten Besitzer.