Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois geht unter die Klubbesitzer. Der Belgier ist seit Donnerstag Minderheitsanteilseigner beim französischen Zweitligisten Le Mans FC.
Spektakuläres Projekt mit Novak Djokovic: Real Madrids Keeper Thibaut Courtois steigt bei französischem Verein ein
Courtois erwarb die Anteile über seine Investmentfirma NXTPLAY und stößt zu einer Riege weiterer prominenter (Ex-)Sportler, die ebenfalls an Le Mans beteiligt sind. So erwarben im Sommer 2025 Tennis-Superstar Novak Djokovic, der ehemalige Formel-1-Pilot Felipe Massa und der aktuelle F1-Fahrer Kevin Magnussen Anteile am Tabellenfünften der Ligue 2.
Auch der brasilianische Fonds OutField stieg damals ein und ist nun als Mehrheitsaktionär federführend für den Verein verantwortlich.
Le Mans FC will die Jugendarbeit vorantreiben
In einem offiziellen Statement des Klubs heißt es, Courtois bringe als zweimaliger Champions-League-Sieger "auf und neben dem Platz erstklassige Expertise" mit. Das Ziel der neuen Besitzer sei es, "die strukturelle Entwicklung des Le Mans FC zu beschleunigen und zu konsolidieren. In Zusammenarbeit mit Thierry Gomez, dem Präsidenten des Vereins, wird OutField die notwendigen Ressourcen bereitstellen, um das Wachstum des Projekts zu unterstützen und zu verstärken".
Weiter hieß es: "Eine der Säulen des Projekts ist bereits in Arbeit: Der Bau eines Trainingszentrums, das der Förderung lokaler Talente gewidmet ist. Mittelfristig ist es das Ziel, den Le Mans FC zu einer nationalen Referenz in der Nachwuchsförderung zu machen und ihn zu einem strategischen Wachstumsmotor und einem nachhaltigen Talentpool für die erste Mannschaft zu entwickeln."
Le Mans FC hat Chancen auf den Aufstieg in die Ligue 1
In der Tabelle der Ligue 2 belegt Le Mans nach 23 Spieltagen den fünften Platz, die ersten beiden Ränge berechtigen zum direkten Aufstieg in die Ligue 1. Allerdings geht es an der Spitze sehr eng zu: Der Rückstand auf Spitzenreiter Troyes beträgt nur drei Zähler und Verfolger Reims hat gar nur einen Punkt Vorsprung auf Courtois' neuen Klub.
Le Mans stieg 2024/25 aus der 3. Liga auf. Im französischen Oberhaus war der 1902 gegründete Verein zuletzt in der Saison 2009/10 aktiv. 2013 musste Le Mans wegen hoher Schulden in die vierte Liga zwangsabsteigen und spielte zwischenzeitlich gar in der sechsten Liga. Zu den prominentesten Ex-Spielern gehören die späteren Stürmerstars Didier Drogba (1998 bis 2002), Grafite (2006 bis 2007) und Gervinho (2007 bis 2009).
Real-Schlussmann Courtois ist damit bereits der dritte Spieler der Blancos, der in einen Profiverein investiert. Vinicius Junior hält die Mehrheit am portugiesischen Erstliga-Aufsteiger FC Alverca. Kylian Mbappe übernahm 2024 SM Caen. Beim Klub aus der Normandie läuft es seitdem allerdings nicht gut, Caen stieg prompt nach einer historisch schlechten Saison in die Drittklassigkeit ab und die Fans protestierten gegen ihren prominenten Besitzer.
