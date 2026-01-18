Kehrt Xabi Alonso als Trainer nach Deutschland zurück? Ein Bericht wirft ein entsprechendes Gedankenspiel bei einem Bundesligisten in den Raum.
Spektakuläres Gerücht: Boss von Bundesligist plant offenbar Treffen mit Xabi Alonso - Trainer vor dem Aus
Frankfurt-Boss will sich angeblich mit Alonso treffen
Wie die Bild berichtet, beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit dem kürzlich bei Real Madrid entlassenden Spanier. Sportvorstand Markus Krösche wolle sich demnach mit Alonso treffen, um ein mögliches Engagement auszuloten.
Ob Alonso nach seinem frühen Aus bei den Königlichen tatsächlich einen großen Schritt zurückgeht und nicht auf eine Anstellung bei einem anderen Topklub wartet, darf jedoch bezweifelt werden. Vor seiner Entscheidung pro Real im Sommer war der Erfolgscoach von Bayer Leverkusen auch beim FC Liverpool und dem FC Bayern München hoch im Kurs gestanden.
Als weitere Kandidaten bei der Eintracht sollen die derzeit vereinslosen Edin Terzic, Marco Rose und Roger Schmidt gelten. Letzterer fungiert allerdings zurzeit noch als Global Sports Direktor der japanischen Liga.
Eintracht Frankfurt: Aus von Dino Toppmöller besiegelt
Nach dem 3:3 gegen Werder Bremen hat sich die Eintracht von Dino Toppmöller getrennt. Am Samstag hatte eine Krisensitzung zwischen Krösche und Frankfurter Gremien stattgefunden, um über die Zukunft des früheren Co-Trainers von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München und RB Leipzig zu diskutieren. Am Sonntag folgte die finale Entscheidung. Zunächst übernehmen U21-Cheftrainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier interimsweise.
Die Eintracht steht nach 18 Spieltagen zwar in Reichweite zu den Champions-League-Plätzen auf Rang sieben, stellt gemeinsam mit dem 1. FC Heidenheim aber die schlechteste Defensive der Bundesliga (39 Gegentore). Schon gegen den VfB Stuttgart und den BVB hatten die Hessen nach dem Jahreswechsel jeweils drei Treffer zugelassen.
Krösche vermied zudem bereits nach dem Bremen-Spiel ein Bekenntnis. "Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen", sagte er und betonte hinsichtlich der Defensivprobleme: "Es ist wichtig, dass wir die Dinge jetzt mal besprechen, denn es sind immer wieder die gleichen Fehler. So können wir nicht weitermachen, so können wir nicht auftreten. Wir sind Eintracht Frankfurt und wir haben einen Anspruch an uns selber, wie wir Fußball spielen wollen."
Xabi Alonso: Fans von Real Madrid nach Entlassung sauer
Derweil herrscht in Madrid vor allem bei den Fans Unmut über Alonsos Entlassung, der in 28 Spielen dieser Saison auf einen Punkteschnitt von 2,25 kam.
Nach dem blamablen Ausscheiden in der Copa del Rey gegen den Zweitligisten Albacete Balompie (2:3) beim Debüt von Nachfolger Alvaro Arbeloa kam es im Ligaspiel gegen UD Leveante (2:0) zu heftigen Protesten gegen die Mannschaft - vorrangig gegen Vinicius Junior, dem ein schlechtes Verhältnis zu Alonso nachgesagt wird - und Präsident Florentino Perez.
Statistiken von Dino Toppmöller als Trainer von Eintracht Frankfurt
- Spiele: 121
- Siege: 51
- Remis: 34
- Niederlagen: 36
- Torverhältnis: 224:189
- Punkteschnitt: 1,55