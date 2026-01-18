Spektakuläres Gerücht: Boss von Bundesligist plant offenbar Treffen mit Xabi Alonso - Trainer vor dem Aus

Nach dem 3:3 gegen Werder Bremen hat sich die Eintracht von Dino Toppmöller getrennt. Am Samstag hatte eine Krisensitzung zwischen Krösche und Frankfurter Gremien stattgefunden, um über die Zukunft des früheren Co-Trainers von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München und RB Leipzig zu diskutieren. Am Sonntag folgte die finale Entscheidung. Zunächst übernehmen U21-Cheftrainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier interimsweise.

Die Eintracht steht nach 18 Spieltagen zwar in Reichweite zu den Champions-League-Plätzen auf Rang sieben, stellt gemeinsam mit dem 1. FC Heidenheim aber die schlechteste Defensive der Bundesliga (39 Gegentore). Schon gegen den VfB Stuttgart und den BVB hatten die Hessen nach dem Jahreswechsel jeweils drei Treffer zugelassen.

Krösche vermied zudem bereits nach dem Bremen-Spiel ein Bekenntnis. "Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen", sagte er und betonte hinsichtlich der Defensivprobleme: "Es ist wichtig, dass wir die Dinge jetzt mal besprechen, denn es sind immer wieder die gleichen Fehler. So können wir nicht weitermachen, so können wir nicht auftreten. Wir sind Eintracht Frankfurt und wir haben einen Anspruch an uns selber, wie wir Fußball spielen wollen."