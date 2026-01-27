Spektakulärer Plan enthüllt: Wird die WM 2042 in Deutschland stattfinden?

Deutschland hat eine Männer-WM bislang in den Jahren 1974 und 2006 ausgerichtet, 2024 fand hierzulande etwa auch die EM statt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte zuletzt, dass er eine Bewerbung des Verbandes um die Ausrichtung der WM in den Jahren 2038 oder 2042 erwägt.

Er könne sich "grundsätzlich vorstellen, dass wir uns perspektivisch mit dieser Frage auseinandersetzen und schauen, unter welchen Rahmenbedingungen eine solche Bewerbung überhaupt denkbar ist", sagte der 64-Jährige: "Klar ist, dass es nur wenige Verbände in der Welt gibt, die die Infrastruktur haben, um ein solches Turnier mit 48 Mannschaften und den damit einhergehenden Anforderungen zu stemmen. Wir können selbstbewusst sagen, dass wir eine ausgezeichnete Infrastruktur besitzen."

Die nächste WM findet im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) statt. Die Turniere 2030 und 2034 waren im Dezember 2024 nach einem fragwürdigen Prozess ohne Gegenkandidaturen vergeben worden.