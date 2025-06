Nach gewonnener Meisterschaft zeigt sich der FC Liverpool äußerst aktiv auf dem Transfermarkt. Es soll noch ein hochkarätiger Verteidiger kommen.

Der FC Liverpool ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und bekanntlich interessiert an Marc Guehi von Crystal Palace. Laut The Sun möchte der amtierende englische Meister Offensivmann Ben Doak in den Transfer mit einbeziehen, um die Ablösesumme zu drücken.