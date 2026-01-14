Spektakulärer Abgang beim BVB im Sommer? Borussia Dortmund würde ihm wohl keine Steine in den Weg legen

Am Dienstag hatte Sky berichtet, dass der Bundesliga-Aufsteiger intern über Kehl als möglichen Nachfolger für den Anfang des Jahres überraschend zurückgetretenen Stefan Kuntz diskutiere. Zunächst war von "persönlichen familiären Gründen" für das Ausscheiden die Rede, später stellte sich allerdings heraus, dass "Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens von Stefan Kuntz" zur Trennung geführt hätten.

In einem Statement teilte der HSV mit, dass der Aufsichtsrat im Dezember von den Vorfällen Wind bekommen habe, anschließend sei "mit Unterstützung spezialisierter externer Anwälte" ein Verfahren zur Aufklärung eingeleitet worden.

Neben Kehl soll auch der ehemalige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Sport Bild bei den Hamburgern zum Kreis der Kandidaten auf die Kuntz-Nachfolge gelten. Außerdem kursierten zuletzt Gerüchte über eine Ex-DFB-Manager Oliver Bierhoff und Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.