Die AC Mailand hat eine enttäuschende Saison hinter sich. Nun soll es einen spektakulären Kader-Umbruch geben.

Das internationale Geschäft hat die AC Mailand in der abgelaufenen Saison der Serie A mit Platz acht verpasst und nicht einmal das Trostpflaster, der Gewinn der Coppa Italia, war den Rossoneri vergönnt. Im Finale setzte es eine bittere Pleite gegen Bologna. Nun ist in Massimiliano Allegri ein neuer Trainer am Ruder - und der Kader soll ordentlich aufgemotzt werden.