Spektakuläre Planung für die Champions League: Manchester United plant angeblich Transfer-Doppelschlag für fast 200 Millionen Euro

Im Fokus sollen dabei zwei Leistungsträger von Abstiegskandidat Nottingham Forest stehen. Zum einen der defensive Mittelfeldspieler Elliot Anderson, für den die Tricky Trees laut Daily Mail zwischen 92 und 115 Millionen Euro verlangen wollen.

Zudem sei auch Offensivspieler Morgan Gibbs-White auf dem Radar der Red Devils gelandet. Dieser habe eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert. Gibbs-White ist Kapitän von Nottingham und auch der beste Torschütze der Mannschaft in der Liga (6). Wettbewerbsübergreifend kommt er auf acht Treffer und fünf Vorlagen in 37 Pflichtspielen.

Auch Anderson ist bei den Tricky Trees absoluter Stamm- und Führungsspieler. Unter Thomas Tuchel gab der 23-Jährige im September des vergangenen Jahres sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft und stand in den sechs Länderspielen des Jahres fünfmal in der Startelf. Er gilt als eines der größten Mittelfeldjuwele des Landes.