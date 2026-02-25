Manchester United will offenbar mit Blick auf eine mittlerweile durchaus mögliche Teilnahme an der Champions League im kommenden Sommer ordentlich aufrüsten. Wie die Daily Mail berichtet, planen die Red Devils einen Transfer-Doppelschlag für fast 200 Millionen Euro.
Spektakuläre Planung für die Champions League: Manchester United plant angeblich Transfer-Doppelschlag für fast 200 Millionen Euro
Im Fokus sollen dabei zwei Leistungsträger von Abstiegskandidat Nottingham Forest stehen. Zum einen der defensive Mittelfeldspieler Elliot Anderson, für den die Tricky Trees laut Daily Mail zwischen 92 und 115 Millionen Euro verlangen wollen.
Zudem sei auch Offensivspieler Morgan Gibbs-White auf dem Radar der Red Devils gelandet. Dieser habe eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert. Gibbs-White ist Kapitän von Nottingham und auch der beste Torschütze der Mannschaft in der Liga (6). Wettbewerbsübergreifend kommt er auf acht Treffer und fünf Vorlagen in 37 Pflichtspielen.
Auch Anderson ist bei den Tricky Trees absoluter Stamm- und Führungsspieler. Unter Thomas Tuchel gab der 23-Jährige im September des vergangenen Jahres sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft und stand in den sechs Länderspielen des Jahres fünfmal in der Startelf. Er gilt als eines der größten Mittelfeldjuwele des Landes.
Manchester United: Casemiro-Abgang sicher - geht auch Bruno Fernandes?
Beide Spieler passen deshalb ins Beuteschema von United, weil auf ihren Positionen jeweils im kommenden Sommer Bedarf herrschen wird. Der Abgang von Abräumer Casemiro steht schon fest, auch Bruno Fernandes könnte den Klub dann nach sechs Jahren verlassen.
Sein Vertrag läuft zwar erst 2027 aus, allerdings halten sich die Gerüchte um einen Wechsel des 31-Jährigen schon länger. Bereits im vergangenen Transfersommer sollen die Red Devils einem Abgang des Portugiesen nicht nur offen gegenüber gestanden, sondern diesen sogar forciert haben. Das zumindest behauptete Fernandes selbst.
- Getty Images Sport
"Sie wollten, dass ich gehe!" Manchester United und die Causa Bruno Fernandes
"Man United wollte, dass ich letzten Sommer gehe. Das habe ich im Kopf", sagte er Ende Dezember bei Canal 11: "Das tut mir sehr weh. Mehr als weh, es macht mich traurig, denn ich bin ein Spieler, an dem es nichts zu kritisieren gibt. Ich bin immer verfügbar, ich spiele immer, egal ob in guten oder schlechten Zeiten." Besonders der mittlerweile entlassene Trainer Ruben Amorim soll jedoch vehement gegen einen Abgang votiert haben.
"Ich glaube, sie hatten nicht den Mut, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe mich entschieden zu bleiben, auch aus familiären Gründen, aber vor allem, weil ich den Verein wirklich mag. Das Gespräch mit dem Trainer hat mich ebenfalls dazu bewogen, zu bleiben", sagte Fernandes.
Amorim ist jedoch mittlerweile Geschichte in Manchester und unter Interims-Nachfolger Michael Carrick surfen die Red Devils auf einer überraschenden Erfolgswelle. Seit Carricks Übernahme ist kein Team in der Premier League besser. 16 von 18 möglichen Punkten holte United unter der Ägide der Klublegende und schlug Top-Teams wie Manchester City und Arsenal. Aktuell steht der englische Rekordmeister (20 Titel, gemeinsam mit Liverpool) auf Platz vier so gut da, wie lange nicht mehr.
Die Spitzengruppe der Premier League
- 1: FC Arsenal (61 Punkte, 56:21 Tore)
- 2: Manchester City (56 Punkte, 56:25 Tore)
- 3: Aston Villa (51 Punkte, 38:28 Tore)
- 4: Manchester United (48 Punkte, 48:37 Tore)
- 5: FC Chelsea (45 Punkte, 48:31 Tore)