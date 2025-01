Ansu Fati kommt beim FC Barcelona kaum zum Zug. Nun steht eine Leihe zu Ajax Amsterdam im Raum.

Die ins Stocken geratene Karriere von Ansu Fati könnte in den Niederlanden wieder Fahrt aufnehmen. Laut De Telegraaf ist Eredivisie-Rekordmeister Ajax Amsterdam an einem Leihgeschäft des Angreifers vom FC Barcelona in diesem Winter interessiert.