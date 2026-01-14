Wie die Sport Bild berichtet, gehört der 49-jährige Ex-Profi bei den Hamburgern zum Kreis der Kandidaten auf die Nachfolge von Stefan Kuntz. Demnach wurde der Name Salihamidzic im Aufsichtsrat der Rothosen bereits diskutiert.
Spektakuläre Bundesliga-Rückkehr von Hasan Salihamidzic? Ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern München als Nachfolge von Stefan Kuntz beim HSV im Gespräch
Salihamidzic zuletzt beim FC Bayern unter Vertrag
Salihamidzic besitzt eine HSV-Vergangenheit, zwischen 1992 und 1995 spielte er zunächst im Nachwuchs und ab 1995 dann als Profi für Hamburg. Insgesamt verbrachte er sechs Jahren in der Hansestadt, ehe er 1998 zum FC Bayern München weiterzog.
Zuletzt war er von 2020 bis 2023 als Sportvorstand für den deutschen Rekordmeister tätig, wurde im Zuge einer turbulenten Saison 2022/23, als er zusammen mit Vorstandsboss Oliver Kahn unter anderem den Rausschmiss von Trainer Julian Nagelsmann verantwortete, im Mai 2023 allerdings freigestellt an der Säbener Straße. Zuvor bekleidete er bereits drei Jahre lang (2017-2020) das Amt des Sportdirektors.
HSV und Stefan Kuntz treffen sich Anfang Januar
Der Hamburger SV hatte Anfang Januar völlig überraschend verkündet, den Vertrag mit Kuntz mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Zunächst war von "persönlichen familiären Gründen" für das Ausscheiden die Rede, später stellte sich allerdings heraus, dass "Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens von Stefan Kuntz" zur Trennung geführt hätten.
In einem Statement teilte der HSV mit, dass der Aufsichtsrat im Dezember von den Vorfällen Wind bekommen habe, anschließend sei "mit Unterstützung spezialisierter externer Anwälte" ein Verfahren zur Aufklärung eingeleitet worden.
"Nach sorgfältiger Prüfung und der Erkenntnis, dass die Vorwürfe glaubhaft sind, hat der Aufsichtsrat umgehend entschieden, eine schnellstmögliche Trennung von dem Vorstandsmitglied anzustreben. Aufgrund der expliziten Bitte der betroffenen Personen hatte bei der Trennung der Schutz der Betroffenen oberste Priorität, die auch weiterhin anhält", hieß es weiter.
Auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl beim HSV im Gespräch
Kuntz selber weist die Vorwürfe "entschieden zurück", wie der ehemalige Nationalspieler in einer Stellungnahme bei Instagram schrieb. "Im Sinne meiner Familie und aller mir nahestehenden Personen" habe er seine Anwälte "darum gebeten, gegen diese FALSCHEN Vorwürfe und Vorverurteilungen vorzugehen", so Kuntz weiter. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Neben Salihamidzic werden Ex-DFB-Manager Oliver Bierhoff, BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, Jonas Boldt sowie Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth als heiße Kandidaten gehandelt.
HSV: Die nächsten Spiele
- 17. Januar 2026, 15.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- 23. Januar 2026, 20.30 Uhr: FC St. Pauli (Bundesliga
- 31. Januar 2026, 18.30 Uhr: FC Bayern München (Bundesliga)
