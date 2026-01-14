Spektakuläre Bundesliga-Rückkehr von Hasan Salihamidzic? Ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern München als Nachfolge von Stefan Kuntz beim HSV im Gespräch

Der Hamburger SV hatte Anfang Januar völlig überraschend verkündet, den Vertrag mit Kuntz mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Zunächst war von "persönlichen familiären Gründen" für das Ausscheiden die Rede, später stellte sich allerdings heraus, dass "Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens von Stefan Kuntz" zur Trennung geführt hätten.

In einem Statement teilte der HSV mit, dass der Aufsichtsrat im Dezember von den Vorfällen Wind bekommen habe, anschließend sei "mit Unterstützung spezialisierter externer Anwälte" ein Verfahren zur Aufklärung eingeleitet worden.

"Nach sorgfältiger Prüfung und der Erkenntnis, dass die Vorwürfe glaubhaft sind, hat der Aufsichtsrat umgehend entschieden, eine schnellstmögliche Trennung von dem Vorstandsmitglied anzustreben. Aufgrund der expliziten Bitte der betroffenen Personen hatte bei der Trennung der Schutz der Betroffenen oberste Priorität, die auch weiterhin anhält", hieß es weiter.