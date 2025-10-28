"Spannender" Spieler mit hoher Ausstiegsklausel: Legt der BVB auf der linken Abwehrseite nach?

Der BVB könnte offenbar in Südamerika wildern. Nach Informationen von Sky beobachten die Schwarzgelben die beiden Toptalente Kaua Prates von EC Cruzeiro und Juan Cruz Meza von River Plate.
WAS IST PASSIERT?
Beim 17-jährigen Prates hätte es bereits mehrere Live-Sichtungen seitens der Dortmunder gegeben. Die Verantwortlichen fänden den Linksverteidiger äußerst "spannend", allerdings gibt es auch einige Hürden bezüglich eines Transfer.
Zum einen dürfen Spieler aus dem europäischen Ausland erst nach dem Erreichen der Volljährigkeit unter Vertrag genommen werden, zum anderen läuft das Arbeitspapier des 17-Jährigen noch bis Ende 2027, eine Verpflichtung dürfte für den BVB dementsprechend also nicht gerade billig werden. Zumal seine Ausstiegsklausel jenseits der 30 Millionen Euro liegen soll, wenngleich es zur genauen Höhe unterschiedliche Angaben gibt.
WAS IST NOCH WICHTIG?
Deutlich besser sieht es bezüglich einer möglichen Ablöse beim ebenfalls 17-jährigen Offensivspieler Meza aus, der nur noch bis Ende 2026 an den argentinischen Topklub River Plate gebunden ist. Auch hier zeige Dortmund demnach gesteigertes Interesse, der Argentinier steht jedoch auch bei anderen europäischen Klubs auf dem Zettel.