Es wird für England mit dem ersten Titel seit 1966 nichts - weil Spanien zu stark ist und in der Schlussphase entscheidend trifft. Mit 2:1 sichert sich die Furia Roja den Titel in Berlin und England bleibt nur die große Enttäuschung. Die Stars der Three Lions in der Einzelkritik.