Spanien erleidet schweren Rückschlag bei der WM, da Stürmer mit 20 Toren sich einen Kreuzbandriss zuzieht
Schwerer Schlag für Aghehowa
Aghehowa musste am Montagabend in der Liga Portugal im Spitzenspiel gegen Sporting CP zur Halbzeit ausgewechselt werden. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Porto teilte am nächsten Tag in einer Erklärung mit, dass sich der Mittelstürmer das Knie verstaucht und eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen habe. Berichten zufolge hat er sich das Band gerissen, was eine längere Pause bedeutet.
Porto-Adresse Verletzung
In der Erklärung von Porto heißt es: „Samu, der in der Partie gegen Sporting (1:1) zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat sich eine Verstauchung des rechten Knies mit einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Der spanische Nationalspieler wird in den kommenden Tagen erneut von der medizinischen Abteilung des FC Porto untersucht werden.“
Samus Weltmeisterschaftstraum zerplatzt
Es besteht zwar eine geringe Chance, dass Samu sich vor Beginn der Weltmeisterschaft am 11. Juni erholt, doch es ist weitaus wahrscheinlicher, dass er etwa ein Jahr lang pausieren muss, was ihn natürlich aus den Plänen Spaniens für das Sommerturnier ausschließen würde. Der 21-Jährige hat in 77 Einsätzen für Porto 47 Tore erzielt und wäre, auch wenn er nicht in der Stammelf stand, für La Roja in Nordamerika eine wertvolle Verstärkung gewesen.
Spanien muss alternative Pläne schmieden
Der Europameister muss nun alternative Pläne für die Position des Ersatzstürmers schmieden. Mikel Oyarzabal von Real Sociedad war während der WM-Qualifikation und der Nations League 2025 die Nummer 9 in der Startelf. De la Fuente hat nicht viele andere Optionen in Topform zur Verfügung, nur den Veteranen Alvaro Morata, Borja Iglesias von Celta Vigo und Jorge de Frutos von Rayo Vallecanos.
