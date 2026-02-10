Es besteht zwar eine geringe Chance, dass Samu sich vor Beginn der Weltmeisterschaft am 11. Juni erholt, doch es ist weitaus wahrscheinlicher, dass er etwa ein Jahr lang pausieren muss, was ihn natürlich aus den Plänen Spaniens für das Sommerturnier ausschließen würde. Der 21-Jährige hat in 77 Einsätzen für Porto 47 Tore erzielt und wäre, auch wenn er nicht in der Stammelf stand, für La Roja in Nordamerika eine wertvolle Verstärkung gewesen.