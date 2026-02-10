Goal.com
Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Krishan Davis

Spanien erleidet schweren Rückschlag bei der WM, da Stürmer mit 20 Toren sich einen Kreuzbandriss zuzieht

Die Vorbereitungen Spaniens für die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 haben nach einer schweren Verletzung von Stürmer Samu Aghehowa einen herben Rückschlag erlitten. Der Star von Porto hat in dieser Saison bereits 20 Tore in allen Wettbewerben erzielt und schien ein sicherer Kandidat für die Aufstellung von Luis de la Fuente für das Sommerturnier zu sein. Eine gefürchtete Kreuzbandruptur hat seine Hoffnungen jedoch zunichte gemacht.

  • Schwerer Schlag für Aghehowa

    Aghehowa musste am Montagabend in der Liga Portugal im Spitzenspiel gegen Sporting CP zur Halbzeit ausgewechselt werden. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Porto teilte am nächsten Tag in einer Erklärung mit, dass sich der Mittelstürmer das Knie verstaucht und eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen habe. Berichten zufolge hat er sich das Band gerissen, was eine längere Pause bedeutet.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP

    Porto-Adresse Verletzung

    In der Erklärung von Porto heißt es: „Samu, der in der Partie gegen Sporting (1:1) zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat sich eine Verstauchung des rechten Knies mit einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Der spanische Nationalspieler wird in den kommenden Tagen erneut von der medizinischen Abteilung des FC Porto untersucht werden.“

  • Samus Weltmeisterschaftstraum zerplatzt

    Es besteht zwar eine geringe Chance, dass Samu sich vor Beginn der Weltmeisterschaft am 11. Juni erholt, doch es ist weitaus wahrscheinlicher, dass er etwa ein Jahr lang pausieren muss, was ihn natürlich aus den Plänen Spaniens für das Sommerturnier ausschließen würde. Der 21-Jährige hat in 77 Einsätzen für Porto 47 Tore erzielt und wäre, auch wenn er nicht in der Stammelf stand, für La Roja in Nordamerika eine wertvolle Verstärkung gewesen.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Spanien muss alternative Pläne schmieden

    Der Europameister muss nun alternative Pläne für die Position des Ersatzstürmers schmieden. Mikel Oyarzabal von Real Sociedad war während der WM-Qualifikation und der Nations League 2025 die Nummer 9 in der Startelf. De la Fuente hat nicht viele andere Optionen in Topform zur Verfügung, nur den Veteranen Alvaro Morata, Borja Iglesias von Celta Vigo und Jorge de Frutos von Rayo Vallecanos.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

