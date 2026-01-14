"Sowas mache ich doch nicht vor 50.000 Leuten": Eintracht-Torwart Kaua Santos wird auf dem Rasen "gedemütigt"

SGE-Kapitän Robin Koch dagegen relativierte: "Wenn Unstimmigkeiten auf dem Platz sind, dann muss man die Dinge auch direkt ansprechen. Es war sicher auch keine einfache Phase jetzt für ihn, er hat lange nicht gespielt, jetzt wieder ist er wieder drin. Er ist ein junger Spieler mit großem Talent. Natürlich gehört so ein Fehler da dazu. Das weiß er auch. Ich bin mir sicher, dass er aus diesem Fehler auch lernen wird."

Santos stabilisierte sich im Laufe der Partie und rettete die teils vogelwild verteidigenden Hessen (O-Ton VfB-Stürmer Deniz Undav: "Ich hätte heute alleine zehn Tore schießen können") mehrfach. Toppmöller registrierte die Steigerung von Santos: "Er hatte dann hinten raus ein paar gute Abwehraktionen, damit hat er uns im Spiel gehalten und wir können dadurch den Ausgleich noch machen."

Aufmunternde Worte gab es auch von Eintracht-Sportchef Markus Krösche: "Wir wollen einen offensiven Torwart. In der zweiten Hälfte hat er es sehr, sehr gut gemacht und seine Stärken gezeigt. Das war eine gute Reaktion."