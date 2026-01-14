Eintracht Frankfurt kassiert beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart wieder einen Haufen Gegentore und gibt dabei ein schlechtes Bild ab. Im Mittelpunkt: Keeper Kaua Santos, der einen Gegentreffer verschuldet und anschließend noch auf dem Rasen rund gemacht wird.
"Sowas mache ich doch nicht vor 50.000 Leuten": Eintracht-Torwart Kaua Santos wird auf dem Rasen "gedemütigt"
Ausgangspunkt für den miserablen Abend des jungen Schlussmanns: In der 27. Minute fängt er beim Stand von 1:0 für die Hessen eine Flanke Maximilian Mittelstädts von der linken Seite ab. Er hat den Ball eigentlich unter Kontrolle, lässt ihn dann aber vor die Füße von VfB-Stürmer Ermedin Demirovic fallen und dieser netzt problemlos aus zehn Metern zum Ausgleich. "Muss ich da noch was zu sagen?", fragte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller später bei Sky: "Er entscheidet sich, den Ball zu fangen, cleverer wäre es gewesen, dass er ihn wegfaustet."
Nach einer weiteren Unsicherheit knöpfte sich Innenverteidiger Arthur Theate seinen Torwart auf dem Rasen vor und auch Torwarttrainer Jan Zimmermann faltete den 22-Jährigen zusammen. Für Sky-Experte Dietmar Hamann ein No-Go: "Für mich war das eine Demütigung. Der weiß doch, dass er einen Fehler gemacht hat. Sowas mache ich doch in der Kabine und nicht vor 50.000 Leuten. Ich muss doch den Jungen in Schutz nehmen."
- IMAGO / Sportfoto Rudel
Robin Koch über Kaua Santos: "Er wird daraus lernen"
SGE-Kapitän Robin Koch dagegen relativierte: "Wenn Unstimmigkeiten auf dem Platz sind, dann muss man die Dinge auch direkt ansprechen. Es war sicher auch keine einfache Phase jetzt für ihn, er hat lange nicht gespielt, jetzt wieder ist er wieder drin. Er ist ein junger Spieler mit großem Talent. Natürlich gehört so ein Fehler da dazu. Das weiß er auch. Ich bin mir sicher, dass er aus diesem Fehler auch lernen wird."
Santos stabilisierte sich im Laufe der Partie und rettete die teils vogelwild verteidigenden Hessen (O-Ton VfB-Stürmer Deniz Undav: "Ich hätte heute alleine zehn Tore schießen können") mehrfach. Toppmöller registrierte die Steigerung von Santos: "Er hatte dann hinten raus ein paar gute Abwehraktionen, damit hat er uns im Spiel gehalten und wir können dadurch den Ausgleich noch machen."
Aufmunternde Worte gab es auch von Eintracht-Sportchef Markus Krösche: "Wir wollen einen offensiven Torwart. In der zweiten Hälfte hat er es sehr, sehr gut gemacht und seine Stärken gezeigt. Das war eine gute Reaktion."
Eintracht Frankfurt droht die nächste Torwartdiskussion
Diese "gute Reaktion" dürfte jedoch zu wenig sein, um eine erneute Torwartdiskussion bei der Eintracht zu verhindern. Santos wurde im Laufe der Hinrunde bereits von Toppmöller auf die Bank gesetzt. Neuzugang Michael Zetterer wurde zum Stammkeeper befördert, ehe auch dieser im Dezember mehrfach patzte und Santos wieder zur Nummer eins avancierte.
Hamann jedenfalls meinte: "Ich bin gespannt, was sie machen. Sie haben ihn in der Vorrunde schon mal rausgenommen, um ihn zu schützen. Wenn er weiterhin diese Tore kriegt, wird es nicht lange dauern, bis sie ihn wieder rausnehmen müssen."
Santos wechselte im Sommer 2023 für 1,6 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro nach Frankfurt. Der ehemalige U20-Nationalspieler Brasiliens gilt als großes Talent. Sein Vertrag am Main läuft noch bis 2030.
- getty
Kaua Santos' Leistungsdaten in dieser Saison:
- Einsätze: 7
- Gegentore: 24
- Zu-Null-Spiele: 0