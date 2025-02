Ein Ex-Kicker der Three Lions amüsiert sich über das Mbappé-Tor in der Champions League - und fühlt sich an sich selbst erinnert.

Peter Crouch, ehemaliger englischer Nationalspieler, hat sich über den Treffer von Kylian Mbappé für Real Madrid in der Champions League amüsiert. Der Franzose hatte im Playoff-Hinspiel bei Manchester City am Dienstag den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich beim 3:2-Auswärtssieg der Madrilenen erzielt.