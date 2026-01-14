Sowas gab es in der Bundesliga noch nie! FC Bayern schreibt mit Arbeitssieg Bundesliga-Geschichte

Kompany hatte im Vorfeld jegliche Vergleiche mit seinem alten Mentor Guardiola abgelehnt. Diese seien "unmöglich, da kannst du nur verlieren", sagte der 39-Jährige, der weiter auf Jamal Musiala und Joshua Kimmich sowie den kranken Alphonso Davies verzichten musste. Im Vergleich zum 8:1-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg musste unter anderem Karl mal wieder auf der Bank Platz nehmen, bei Köln kehrte Jungstar Said El Mala dagegen in die Startelf zurück.

"Wir glauben an uns, auch wenn die Chance klein ist", sagte Trainer Lukas Kwasniok vor dem Anpfiff, der FC habe sich "etwas einfallen lassen", versprach auch Jan Thielmann. Und wie schon im DFB-Pokal Ende Oktober (1:4), wo Köln ebenfalls in Führung gegangen war, legten die Hausherren mutig los. El Mala verpasste die Führung nach nur 75 Sekunden, kurz danach war die Partie für knapp zehn Minuten unterbrochen, bis sich der Pyro-Nebel der FC-Choreo verzogen hatte.

Die Gäste hatten durch Hiroki Ito (21.) und Michael Olise (24.) die ersten richtig guten Chancen - und mussten einen kurzen Schockmoment überstehen. Toptorjäger Harry Kane rutschte weg und hielt sich das rechte Sprunggelenk, konnte nach kurzer Behandlung aber weiterspielen (27.).

Es entwickelte sich ein ansehnliches Spiel. FC-Keeper Marvin Schwäbe rettete gegen Gnabry (34.), ehe ihm der Ball über den Schlappen und fast ins eigene Tor sprang (36.). Maina eroberte dann den Ball gegen Gnabry und zog nach seinem Sprint über das halbe Spielfeld vor dem Sechzehner ab, Neuer glitt der Ball durch die Hände. Gnabry machte seinen Fehler noch vor der Pause wieder gut und sorgte nach einer sehenswerten Einzelaktion für den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel dominierte über weite Strecken der Favorit, Köln lauerte auf Konter. Kim rettete in letzter Not gegen den enteilten Jakub Kaminski (56.). Kompany reagierte, brachte Karl für Gnabry (67.) - und Kim sorgte per Kopf für die Führung. Joker Karl führte die Entscheidung herbei.