Englands Trainer Gareth Southgate sucht nach einem funktionierenden Team bei der EM. Seine Entscheidungen kommen nicht gut an.

Englands Legende Wayne Rooney hat Nationaltrainer Gareth Southgate für dessen Personalentscheidungen bei der Europameisterschaft kritisiert. Der 120-fache Nationalspieler forderte in seiner Kolumne in der Tageszeitung The Times, dass im Achtelfinale gegen die Slowakei mit Kobbie Mainoo, Anthony Gordon und Cole Palmer drei Spieler von Anfang spielen sollen, die bislang nur zu Kurzeinsätzen gekommen sind.