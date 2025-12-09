Sorge vor Spielabbruch! Dreesen verkündet Hiobsbotschaft für den FC Bayern - Kimmich enthüllt Terror-Vergleich

Nach einer trägen ersten Halbzeit ging es beim Duell zwischen dem FC Bayern und Sporting Lissabon nach der Pause hitzig zu - sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Die Münchner gerieten durch ein Eigentor von Joshua Kimmich in Rückstand, drehten die Partie dann aber dank Treffern von Serge Gnabry, Lennart Karl und Jonathan Tah. Auf den Rängen wurde die zweite Halbzeit mit einer großen Pyroshow eröffnet. Zunächst leuchtete die ganze Südkurve in grellem Rot, dann zogen minutenlang Nebelschwaden durch die Arena.
"Die Witterungsbedingungen haben diesen Nebel und Rauch im Stadion belassen. Ich hatte Sorge, dass womöglich das Spiel abgebrochen wird", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Schiedsrichter Nick Walsh, aus seiner schottischen Heimat dichten Nebel sicherlich gewohnt, ließ das Spiel aber weiterlaufen. Es gab nicht einmal eine Unterbrechung.
Auch wenn ein Spielabbruch vermieden wurde, warten nun schwerwiegende Konsequenzen auf den FC Bayern. "Klar ist, was die Sanktion der UEFA sein wird", sagte Dreesen. "Es wird einen Teilausschluss der Fans in der Südkurve geben. Das ist die klare Sanktionsandrohung gewesen, die wir damals beim Spiel gegen Leverkusen bekommen haben."
Beim letztjährigen Achtelfinal-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hatten die Münchner Fans in der Südkurve eine ähnliche Pyroshow gezeigt. Die Strafe: 500.000 Euro und ein Teilausschluss der Fans für zwei Jahre auf Bewährung. Nach den jetzigen Vorfällen dürfte diese Strafe beim kommenden Champions-League-Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar vollstreckt werden. Es droht eine Sperrung des Stehplatzbereichs im Unterrang der Südkurve.
Für Dreesen ist das Verhalten der Münchner Fans "nicht zu akzeptieren". Chancen auf Einsicht sieht er aber keine: "Es geht weniger ums Nicht-verstehen-können, sondern um eine eigene Definition von Recht. Das ist aber nicht das richtige Recht. Es gibt Regeln und die sind einzuhalten. Deshalb hat das da nichts zu suchen."
Knall im Sporting-Block: Joshua Kimmich erinnert an den Terror von Paris
Joshua Kimmich habe die Pyroshow der eigenen Fans auf dem Platz derweil "relativ neutral" beobachtet. "Man versucht, sich auf das Spiel zu fokussieren. Es war fünf Minuten nebelig, da hat man nicht mehr ganz so gut gesehen", sagte der 30-jährige Mittelfeldspieler, dem kurz darauf das Eigentor zum 0:1 unterlief.
Mehr beschäftigt als die Pyroshow der eigenen Fans hat Kimmich ein Vorfall etwas später im Sporting-Block. "Es gab einen relativ lauten Knall. Da hat man sich kurz erschrocken", sagte Kimmich. Es wurden sogar Erinnerungen an den Terroranschlag von Paris beim Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland im November 2015 wach. In unmittelbarer Nähe des Stade de France sprengten sich damals drei Selbstmordattentäter in die Luft, die Detonationen waren im Stadion deutlich zu vernehmen.
"Unser Physio, der damals in Paris bei der Nationalmannschaft dabei war, meinte, dass sich das so ähnlich angehört hat", berichtete Kimmich. Gemeint war mutmaßlich Christin Huhn, der bis 2018 für den DFB tätig war und seit 2015 auch für den FC Bayern arbeitet. Kimmich selbst spielte damals noch nicht für die Nationalmannschaft, aus dem aktuellen Münchner Kader war nur Manuel Neuer dabei. Bei seiner Rückkehr mit dem FC Bayern nach Paris zum Spiel gegen PSG im November erinnerte sich Neuer an diese "schaurige Zeiten".
