Sorge vor Spielabbruch! Dreesen verkündet Hiobsbotschaft für den FC Bayern - Kimmich enthüllt Terror-Vergleich

"Die Witterungsbedingungen haben diesen Nebel und Rauch im Stadion belassen. Ich hatte Sorge, dass womöglich das Spiel abgebrochen wird", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Schiedsrichter Nick Walsh, aus seiner schottischen Heimat dichten Nebel sicherlich gewohnt, ließ das Spiel aber weiterlaufen. Es gab nicht einmal eine Unterbrechung.

Auch wenn ein Spielabbruch vermieden wurde, warten nun schwerwiegende Konsequenzen auf den FC Bayern. "Klar ist, was die Sanktion der UEFA sein wird", sagte Dreesen. "Es wird einen Teilausschluss der Fans in der Südkurve geben. Das ist die klare Sanktionsandrohung gewesen, die wir damals beim Spiel gegen Leverkusen bekommen haben."

Beim letztjährigen Achtelfinal-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hatten die Münchner Fans in der Südkurve eine ähnliche Pyroshow gezeigt. Die Strafe: 500.000 Euro und ein Teilausschluss der Fans für zwei Jahre auf Bewährung. Nach den jetzigen Vorfällen dürfte diese Strafe beim kommenden Champions-League-Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar vollstreckt werden. Es droht eine Sperrung des Stehplatzbereichs im Unterrang der Südkurve.

Für Dreesen ist das Verhalten der Münchner Fans "nicht zu akzeptieren". Chancen auf Einsicht sieht er aber keine: "Es geht weniger ums Nicht-verstehen-können, sondern um eine eigene Definition von Recht. Das ist aber nicht das richtige Recht. Es gibt Regeln und die sind einzuhalten. Deshalb hat das da nichts zu suchen."