Kylian Mbappé von Real Madrid könnte künftig nur noch in wichtigen Spielen für die französische Nationalmannschaft auflaufen.

Das geht aus einem brisanten Bericht von Footmercato hervor. Demnach strebt der 25-jährige Stürmer den Gewinn des Ballon d'Or 2025 an und will dieses Ziel nicht durch mögliche Verletzungen als Folge von Überbelastung gefährden. Länderspiele erscheinen ihm offenbar als am verzichtbarsten.