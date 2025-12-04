"Solche Fortschritte brauchen nicht so lange": Chef von Newcastle United und Nick Woltemade mit Meister-Ansage

Der Verein von Nationalspieler Nick Woltemade werde "bis 2030" der beste der Welt sein, prophezeite der Kanadier im Gespräch mit mehreren britischen Medien: "Solche Fortschritte brauchen nicht so lange, wie man vielleicht denkt. Was es braucht, ist absolute Überzeugung."

Und die hat Hopkinson. "Kann Newcastle die Premier League gewinnen? Ja, natürlich. Warum nicht?", sagte er: "Unsere Aufgabe ist es, uns als ständige Titelkandidaten zu etablieren. Wir müssen den Mut haben, diejenigen zu ignorieren, die an uns zweifeln, und sogar diejenigen, die uns auslachen."