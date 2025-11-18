"Solange man Leistung bringt": Talent des FC Bayern München glaubt an WM-Chance

"Auf jeden Fall, ich bin immer noch 100 prozentig überzeugt von meinem Schritt", sagte Bischof am Montag bei einer DFB-Pressekonferenz über seine Anfangszeit in München.

Er fühle sich "sehr wohl" im Umfeld des deutschen Rekordmeisters, "und ich glaube, dass der Fußball zu mir passt dort", sagte Bischof, der von der TSG Hoffenheim kam - und auch aufgrund seiner Allrounder-Qualitäten immer wertvoller für Bayern-Trainer Vincent Kompany wird.