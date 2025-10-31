Der FC Bayern will den Vertrag mit seinem Nachwuchsstürmer Yll Gashi unbedingt verlängern. Das berichtet die Bild.
Sogar Top-Klubs sollen schon anklopfen: FC Bayern macht Vertragsverlängerung eines Stürmers offenbar zur Priorität
WAS IST DER HINTERGRUND?
Demnach liefen aktuell Verhandlungen mit dem 17-Jährigen. Eile ist dabei durchaus geboten, denn Gashis Vertrag beim FCB läuft im Sommer 2026 aus. Entsprechend groß sei mittlerweile das Werben um dem Angreifer, der als hochtalentiert gilt. Die Rede ist von "vielen Interessenten".
Neben Bayerns Bundesligarivalen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt sollen auch die Serie-A-Spitzenvereine Juventus und AC Mailand Interesse an Gashi signalisiert haben. Klubs aus Österreich und der 2. Bundesliga hätten ebenfalls ihr Interesse signalisiert. Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Chef Jochen Sauer sollen daher mit Priorität an einem Verbleib Gashis arbeiten.
- imago images
WIE GEHT ES WEITER?
Bei den Bayern wolle man in den Verhandlungen damit punkten, dem Teenager eine Perspektive wie jene von Shootingstar Lennart Karl zu bieten. Der ebenfalls 17 Jahre alte Offensivspieler kommt in dieser Saison in der ersten Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany regelmäßig zu Einsätzen und entwickelt sich dabei gerade prächtig. Auch der gleichaltrige Wisdom Mike ist perspektivisch im Kompany-Team eingeplant.
Man plane, Gashi zu zeigen, "dass er der nächste sein kann, der den Sprung zu den Profis schafft", heißt es.
DIE TRANSFERGESCHICHTE:
Gashi ist im Sturmzentrum sowie auf beiden offensiven Flügelpositionen einsetzbar. Er wurde in der Jugend der Reinickendorfer Füchse ausgebildet, ehe er 2020 zu Hertha BSC wechselt. Zwei Jahre später kam er für 90.000 Euro zu den Bayern, diese Summe kann noch auf bis zu 500.000 Euro ansteigen. Das Interesse an dem Juwel war damals bereits enorm: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Juve und FC Chelsea sollen sich damals um ihn bemüht haben.
WAS SAGEN DIE ZAHLEN?
In München spielte er für die U17 und U19 und bewies dort schon seine Treffsicherheit. Für die U17 gelangen Gashi 35 Tore in 44 Spielen, dazu kamen noch 12 Vorlagen. Für die U19 steht er bei vier Treffern in zehn Partien.
Im Mai 2025 zog er sich eine Sprunggelenksverletzung zu, die ihn für mehrere Monate außer Gefecht setzte und auch die Teilnahme an der U17-Europameisterschaft mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft kostete. Gashi hat auch die Staatsangehörigkeit des Kosovo, ging aber bereits für die U16 des DFB auf Torejagd und tut dies auch nun weiterhin im Dress der U17.