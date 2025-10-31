Sogar Top-Klubs sollen schon anklopfen: FC Bayern macht Vertragsverlängerung eines Stürmers offenbar zur Priorität

Demnach liefen aktuell Verhandlungen mit dem 17-Jährigen. Eile ist dabei durchaus geboten, denn Gashis Vertrag beim FCB läuft im Sommer 2026 aus. Entsprechend groß sei mittlerweile das Werben um dem Angreifer, der als hochtalentiert gilt. Die Rede ist von "vielen Interessenten".

Neben Bayerns Bundesligarivalen VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt sollen auch die Serie-A-Spitzenvereine Juventus und AC Mailand Interesse an Gashi signalisiert haben. Klubs aus Österreich und der 2. Bundesliga hätten ebenfalls ihr Interesse signalisiert. Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Chef Jochen Sauer sollen daher mit Priorität an einem Verbleib Gashis arbeiten.