Sogar Champions-League-Sieger PSG in den Schatten gestellt! FC Bayern München zieht in einem Ranking an zwei Weltklubs vorbei

Der FC Bayern hat im internationalen Einnahmen-Ranking einen großen Sprung gemacht und zwei europäische Schwergewichte hinter sich gelassen.
Laut dem aktuellen Finanzbericht der UEFA steigerte der deutsche Rekordmeister seine Einnahmen im Jahr 2024 um nahezu 100 Millionen Euro auf insgesamt 861 Millionen Euro und rückte damit auf Platz drei der umsatzstärksten Klubs Europas vor. Manchester City (855 Millionen Euro) und Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (837 Millionen Euro) wurden dadurch überholt.
An der Spitze bleibt Real Madrid weiterhin außer Reichweite. Die Spanier durchbrachen mit Einnahmen von 1,18 Milliarden Euro erneut die Milliardenmarke und bauten ihre führende Position weiter aus. Dahinter folgt der FC Barcelona mit 989 Millionen Euro, der sich mit einem deutlichen Plus von rund 220 Millionen Euro ebenfalls klar vor die Konkurrenz schieben konnte.
Insgesamt bestätigt der Bericht die starke wirtschaftliche Entwicklung des europäischen Fußballs. Im Finanzjahr 2024 erzielten die Erstligaklubs Rekordeinnahmen von insgesamt 28,6 Milliarden Euro, für 2025 prognostiziert die UEFA erstmals mehr als 30 Milliarden Euro.
- Getty Images
Einnahmen-Ranking: Bundesliga behauptet sich im internationalen Vergleich
Auch die Bundesliga behauptet sich im internationalen Vergleich. Mit Einnahmen von rund 3,9 Milliarden Euro lagen die deutschen Vereine knapp vor den Klubs aus Spanien und festigten damit ihren zweiten Platz hinter der Premier League. Die englischen Teams bleiben mit großem Abstand an der Spitze und erwirtschafteten mehr als 7,4 Milliarden Euro.
Besonders bemerkenswert ist dabei die wirtschaftliche Stabilität der deutschen Vereine. "Während kein deutscher Klub negatives Eigenkapital meldete, sind es im Vergleich dazu zwei Klubs in Frankreich, drei in Spanien sowie je vier in England und in Italien", heißt es in dem Bericht. Zudem konnten die Bundesligisten ihr Gesamtergebnis im Vergleich zum Vorjahr verbessern, während viele andere Topligen Rückgänge verzeichneten.
Neben dem FC Bayern schafften es weitere deutsche Klubs unter die umsatzstärksten Vereine Europas. Borussia Dortmund kam auf 532 Millionen Euro, während Eintracht Frankfurt mit 271 Millionen Euro ebenfalls zu den Top-25 zählt. Rückgänge mussten hingegen Bayer Leverkusen und RB Leipzig hinnehmen, deren Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr sanken.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- 28. Februar: BVB vs. FC Bayern (Bundesliga)
- 6. März: FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- 10./11. März: Atalanta oder Leverkusen vs. FC Bayern (Champions League)
- 14. März: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern (Bundesliga)