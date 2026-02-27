Sogar Champions-League-Sieger PSG in den Schatten gestellt! FC Bayern München zieht in einem Ranking an zwei Weltklubs vorbei

Laut dem aktuellen Finanzbericht der UEFA steigerte der deutsche Rekordmeister seine Einnahmen im Jahr 2024 um nahezu 100 Millionen Euro auf insgesamt 861 Millionen Euro und rückte damit auf Platz drei der umsatzstärksten Klubs Europas vor. Manchester City (855 Millionen Euro) und Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (837 Millionen Euro) wurden dadurch überholt.

An der Spitze bleibt Real Madrid weiterhin außer Reichweite. Die Spanier durchbrachen mit Einnahmen von 1,18 Milliarden Euro erneut die Milliardenmarke und bauten ihre führende Position weiter aus. Dahinter folgt der FC Barcelona mit 989 Millionen Euro, der sich mit einem deutlichen Plus von rund 220 Millionen Euro ebenfalls klar vor die Konkurrenz schieben konnte.

Insgesamt bestätigt der Bericht die starke wirtschaftliche Entwicklung des europäischen Fußballs. Im Finanzjahr 2024 erzielten die Erstligaklubs Rekordeinnahmen von insgesamt 28,6 Milliarden Euro, für 2025 prognostiziert die UEFA erstmals mehr als 30 Milliarden Euro.